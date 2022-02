https://arabic.sputniknews.com/20220215/عليك-تجنبها-فورا-7-عادات-تزيد-من-الدهون-الحشوية-1058575428.html

عليك تجنبها فورا... 7 عادات تزيد من الدهون الحشوية

عليك تجنبها فورا... 7 عادات تزيد من الدهون الحشوية

توجد بعض دهون البطن أسفل السطح مباشرة ولكنها تلتف أيضا حول أعضائك الداخلية على شكل دهون حشوية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T09:35+0000

2022-02-15T09:35+0000

2022-02-15T09:36+0000

الصحة

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104224/24/1042242403_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_a463ecc67691a09a3b35759ceae3c7ef.jpg

هذا الشكل التشريحي يضر أكثر من مجرد المظهرغير اللائق، فالدهون الحشوية يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب ومشاكل في التنفس وتزيد من احتمالية الوفاة المبكرة.التركيز على فقدان بعض الدهون الحشوية حول منطقة الخصر لديك يُبقي المشاكل الخطيرة تحت السيطرة، وما تأكله يلعب دورا كبيرا.رصد موقع "Eat This, Not That" سبع عادات غذائية تفاقم الدهون الحشوية الخطيرة:1. تناول الكثير من رقائق البطاطسوفقا لدراسة نُشرت في مجلة "New England Journal of Medicine"، فإن المشاركين الذين رأوا زيادة كبيرة في الوزن خلال فترة أربع سنوات تناولوا كميات كبيرة من رقائق البطاطس (الشيبس).عن طريق الاستغناء عن البطاطس المقلية، يمكنك اتخاذ خطوة كبيرة نحو التخلص من الدهون الزائدة في نظامك الغذائي وتقليل دهون البطن الخطيرة.2. استهلاك الكثير من الكربوهيدرات المصنعةربطت دراسة نشرتها "BMC Public Health" بين استهلاك الخبز الأبيض مباشرة والسمنة، ووجد مقال آخر من مجلة تكنولوجيا علوم الغذاء أن أولئك الذين يأكلون الكثير من البسكويت والمعجنات التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المتحولة معبأون أيضا ببضعة أرطال إضافية.3. الأكل بسرعة كبيرةلا تتمحور كل عادات الأكل السيئة حول ما تأكله. في بعض الأحيان، يدور الحديث عن السرعة التي تأكل بها وجباتك.يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة الوزن، وتحدد السرعة التي تأكل بها كمية الطعام التي تضعها في جسمك في نهاية المطاف.وجدت دراسة في مجلة الجمعية الأمريكية للتغذية، أن أولئك الذين يأكلون بشكل أبطأ انتهى بهم الأمر بالشبع أكثر من أولئك الذين يأكلون بشكل أسرع.تشير الدراسة إلى احتمالية أن تناول الطعام بشكل أبطأ قد يساعدك في النهاية على تناول كميات أقل.4. تناول العشاء في وقت متأخر جدايمكن أن يؤدي تناول الطعام بسرعة كبيرة إلى تراكم بعض الدهون الزائدة في البطن، ولكن تناول الطعام في وقت متأخر قد يزيد الأمر سوءا.من خلال التحكم في وقت تناول وجبتك الأخيرة قبل النوم، يمكنك المساعدة في إدارة الجوع والتحكم في الرغبة الشديدة، وفقا لجمعية السمنة.ساعدت أوقات العشاء المبكرة المشاركين في إحدى الدراسات على تجنب تناول الطعام حتى صباح اليوم التالي.من خلال تناول الطعام في وقت متأخر قد ينتهي بك الأمر بتعبئة المزيد من السعرات الحرارية في خطة الأكل اليومية أكثر مما كنت تنوي وإضافة بعض الدهون إلى البطن.5. عدم تناول وجبة الإفطارفي حين أن تناول العشاء في وقت متأخر يمكن أن يكتسب عن طريق الخطأ بضعة أرطال غير مرغوب فيها حول خصرك، فإن تخطي الوجبة الأولى في اليوم يمكن أن يؤدي إلى عواقب مماثلة.تشير الأبحاث الصادرة عن المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة إلى، أن "استهلاك سعرات حرارية أقل في الصباح أو تخطي وجبة الإفطار يمكن أن يساهم في الإصابة بالسمنة"، وقد يكمن سبب هذه الظاهرة في مستويات الأنسولين لديك.عند تخطي وجبة الإفطار، من المحتمل أن يرتفع الأنسولين، ما يتسبب في حدوث تفاعل متسلسل يؤدي إلى تخزين جسمك لمزيد من الدهون عن غير قصد.6. الأكل خارج المنزلعندما تأكل في المنزل، يمكنك تلبية وجباتك بشكل مريح حسب ذوقك وأهدافك الغذائية.وجدت دراسة نشرت في "Nutrition Reviews" أن الخروج لتناول الوجبات في كثير من الأحيان له علاقة مباشرة بزيادة الوزن، وقد وجد بعض الخبراء أن تناول الطعام بالخارج يؤدي مباشرة إلى الإفراط في الاستهلاك.7. الإفراط في تناول الطعامفي نهاية اليوم، يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى زيادة نسبة الدهون الحشوية بشكل كبير.وفقا لمايو كلينيك، فإن أحجام الوجبات مهمة عند محاولة التخلص من الدهون الزائدة حول منطقة الخصر.

https://arabic.sputniknews.com/20210817/ما-هي-كمية-رقائق-البطاطس-التي-يمكن-تناولها-دون-الإضرار-بالصحة-1049863496.html

https://arabic.sputniknews.com/20210712/5-أضرار-صحية-نتيجة-تناول-الطعام-قبل-النوم-مباشرة-1049551558.html

https://arabic.sputniknews.com/20211020/خبير-تغذية-يصف-أفضل-طعام-يمكن-تناوله-على-وجبة-الفطور-1050482868.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصحة, منوعات