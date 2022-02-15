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https://arabic.sputniknews.com/20220215/غرق-سفينة-صيد-إسبانية-في-كندا-وعلى-متنها-22-من-أفراد-الطاقم--1058651870.html
غرق سفينة صيد إسبانية في كندا كان على متنها 22 من أفراد الطاقم
غرق سفينة صيد إسبانية في كندا كان على متنها 22 من أفراد الطاقم
انقلبت سفينة الصيد "فيلا دي بيتانكسو" الإسانية، التي يبلغ طولها 50 مترًا، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، في المياه القريبة من كندا على بعد حوالي 250 ميلاً من... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T13:14+0000
2022-02-15T13:16+0000
العالم
إسبانيا
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وفقًا لصحيفة farodevigo الإسبانية، أوضحت مايكا لاريبا، نائبة مندوب الحكومة في بونتيفيدرا، أنه "في الساعة الخامسة صباحًا، فُقد الاتصال، وحتى وقت قريب لم يكن لدينا أي نوع من المعلومات".ووفقًا لرواية الأحداث، كان الوضع في نيوفاوندلاند سيئا للغاية، حيث تم حشد القوارب والمروحيات وشوهدت أربع قوارب نجاة، اثنان خاليان، وفي أحدها ثلاثة ناجين فقط في حالة صدمة انخفاض الحرارة، وما زال البحث جاريا عن الرابع، وتشير نفس المصادر إلى وجود جثث، لكن لا يمكن تحديد المزيد من المعلومات حتى الآن.وتم العثور على جثة واحدة على الأقل، ويفترض أن صاحبها مات بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم.
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العالم, إسبانيا

غرق سفينة صيد إسبانية في كندا كان على متنها 22 من أفراد الطاقم

13:14 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 13:16 GMT 15.02.2022)
© AFP 2022 / DON EMMERTعلم كندا
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / DON EMMERT
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انقلبت سفينة الصيد "فيلا دي بيتانكسو" الإسانية، التي يبلغ طولها 50 مترًا، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، في المياه القريبة من كندا على بعد حوالي 250 ميلاً من الساحل، في منطقة الصيد التابعة لمنظمة NAFO، والتي كان على متنها حوالي 22 من أفراد طاقمها، 12 إسبانيًا والبقية من بيرو وغانا.
وفقًا لصحيفة farodevigo الإسبانية، أوضحت مايكا لاريبا، نائبة مندوب الحكومة في بونتيفيدرا، أنه "في الساعة الخامسة صباحًا، فُقد الاتصال، وحتى وقت قريب لم يكن لدينا أي نوع من المعلومات".
ووفقًا لرواية الأحداث، كان الوضع في نيوفاوندلاند سيئا للغاية، حيث تم حشد القوارب والمروحيات وشوهدت أربع قوارب نجاة، اثنان خاليان، وفي أحدها ثلاثة ناجين فقط في حالة صدمة انخفاض الحرارة، وما زال البحث جاريا عن الرابع، وتشير نفس المصادر إلى وجود جثث، لكن لا يمكن تحديد المزيد من المعلومات حتى الآن.
وتم العثور على جثة واحدة على الأقل، ويفترض أن صاحبها مات بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم.
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