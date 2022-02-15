https://arabic.sputniknews.com/20220215/غرق-سفينة-صيد-إسبانية-في-كندا-وعلى-متنها-22-من-أفراد-الطاقم--1058651870.html

غرق سفينة صيد إسبانية في كندا كان على متنها 22 من أفراد الطاقم

غرق سفينة صيد إسبانية في كندا كان على متنها 22 من أفراد الطاقم

انقلبت سفينة الصيد "فيلا دي بيتانكسو" الإسانية، التي يبلغ طولها 50 مترًا، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، في المياه القريبة من كندا على بعد حوالي 250 ميلاً من... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T13:14+0000

2022-02-15T13:14+0000

2022-02-15T13:16+0000

العالم

إسبانيا

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وفقًا لصحيفة farodevigo الإسبانية، أوضحت مايكا لاريبا، نائبة مندوب الحكومة في بونتيفيدرا، أنه "في الساعة الخامسة صباحًا، فُقد الاتصال، وحتى وقت قريب لم يكن لدينا أي نوع من المعلومات".ووفقًا لرواية الأحداث، كان الوضع في نيوفاوندلاند سيئا للغاية، حيث تم حشد القوارب والمروحيات وشوهدت أربع قوارب نجاة، اثنان خاليان، وفي أحدها ثلاثة ناجين فقط في حالة صدمة انخفاض الحرارة، وما زال البحث جاريا عن الرابع، وتشير نفس المصادر إلى وجود جثث، لكن لا يمكن تحديد المزيد من المعلومات حتى الآن.وتم العثور على جثة واحدة على الأقل، ويفترض أن صاحبها مات بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم.

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