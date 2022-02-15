عربي
شويغو يستمع إلى تقرير حول تدريبات تدمير سفن العدو في طرطوس السورية
- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/فالييفا-تتصدر-قائمة-المتسابقين-في-العرض-القصير-في-أولمبياد-بكين--1058657884.html
فالييفا تتصدر قائمة المتسابقات في العرض القصير في أولمبياد بكين
فالييفا تتصدر قائمة المتسابقات في العرض القصير في أولمبياد بكين
تصدرت المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا قائمة المتسابقات في العرض القصير للتزلج الفني على الجليد في أولمبياد بكين. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T14:45+0000
2022-02-15T15:27+0000
روسيا
بكين 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058657784_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_87a26d4f754d1baa41d2b5b97daf5b5e.jpg
حصلت فالييفا على 82.16 نقطة لتحتل المركز الأول، وفي المركز الثاني حلت الروسية آنا شيرباكوفا بـ 80.20 نقطة، وفي المركز الثالث أتت اليابانية كاوري ساكاموتو بـ 79.84، واحتلت الروسية الأخرى الكسندرا تروسوفا المركز الرابع بـ 74.60.تبلغ فالييفا من العمر 15 عامًا، وهي البطلة الحالية لروسيا وأوروبا، وتحمل اللاعبة أرقامًا قياسية عالمية.لم تتواصل فالييفا أبدا مع الصحافة خلال البرنامج القصير، وقالت أولغا يرمولينا رئيسة الخدمة الصحفية لاتحاد التزلج الفني الروسي للصحفيين "كل التعليقات ستكون بعد البرنامج القصير."وكانت نتيجة اختبار المنشطات لفالييفا التي أجريت في نهاية شهر ديسمبر إيجابية، وسمحت محكمة التحكيم الرياضية للمتزلجة بالمشاركة في البطولة الأولمبية في بكين. لكن التتويج تم تأجيله إلى أن يتم البت بقضية الرياضية الروسية كاميلا فالييفا، بعد أن أظهرت تحاليل المنشطات الخاصة بها نتيجة إيجابية.وسيتم تكريم الفريق الروسي في حال تم إغلاق القضية ببراءة فالييفا، بينما في حال إثبات تعاطيها المنشطات فيستم تكريم أصحاب المركز الثاني فريق الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/الرياضية-الأمريكية-ماريا-بيل-تعلن-عن-تعاطفها-مع-كاميلا-فالييفا-1058652009.html
https://arabic.sputniknews.com/20220214/المحكمة-الرياضية-تسمح-للروسية-كاميلا-فالييفا-باستئناف-الأولمبياد-بعد-تبرئتها-من-قضية-المنشطات-1058524395.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058657784_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_dd2f4eb5fe036193adbf5e7bfa052ee1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

فالييفا تتصدر قائمة المتسابقات في العرض القصير في أولمبياد بكين

14:45 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 15:27 GMT 15.02.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورالروسية كاميلا فالييفا
الروسية كاميلا فالييفا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
تصدرت المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا قائمة المتسابقات في العرض القصير للتزلج الفني على الجليد في أولمبياد بكين.
حصلت فالييفا على 82.16 نقطة لتحتل المركز الأول، وفي المركز الثاني حلت الروسية آنا شيرباكوفا بـ 80.20 نقطة، وفي المركز الثالث أتت اليابانية كاوري ساكاموتو بـ 79.84، واحتلت الروسية الأخرى الكسندرا تروسوفا المركز الرابع بـ 74.60.
تبلغ فالييفا من العمر 15 عامًا، وهي البطلة الحالية لروسيا وأوروبا، وتحمل اللاعبة أرقامًا قياسية عالمية.
المتزلجة على الجليد الروسية كاميلا فالييفا، بكين 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
بكين 2022
الرياضية الأمريكية ماريا بيل تعلن عن تعاطفها مع كاميلا فالييفا
13:15 GMT
لم تتواصل فالييفا أبدا مع الصحافة خلال البرنامج القصير، وقالت أولغا يرمولينا رئيسة الخدمة الصحفية لاتحاد التزلج الفني الروسي للصحفيين "كل التعليقات ستكون بعد البرنامج القصير."
وكانت نتيجة اختبار المنشطات لفالييفا التي أجريت في نهاية شهر ديسمبر إيجابية، وسمحت محكمة التحكيم الرياضية للمتزلجة بالمشاركة في البطولة الأولمبية في بكين. لكن التتويج تم تأجيله إلى أن يتم البت بقضية الرياضية الروسية كاميلا فالييفا، بعد أن أظهرت تحاليل المنشطات الخاصة بها نتيجة إيجابية.
وسيتم تكريم الفريق الروسي في حال تم إغلاق القضية ببراءة فالييفا، بينما في حال إثبات تعاطيها المنشطات فيستم تكريم أصحاب المركز الثاني فريق الولايات المتحدة.
كاميلا فالييفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
بكين 2022
المحكمة الرياضية تسمح للروسية كاميلا فالييفا باستئناف الأولمبياد بعد قضية المنشطات
أمس, 06:18 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала