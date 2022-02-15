https://arabic.sputniknews.com/20220215/فالييفا-تتصدر-قائمة-المتسابقين-في-العرض-القصير-في-أولمبياد-بكين--1058657884.html
فالييفا تتصدر قائمة المتسابقات في العرض القصير في أولمبياد بكين
فالييفا تتصدر قائمة المتسابقات في العرض القصير في أولمبياد بكين
تصدرت المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا قائمة المتسابقات في العرض القصير للتزلج الفني على الجليد في أولمبياد بكين. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T14:45+0000
2022-02-15T14:45+0000
2022-02-15T15:27+0000
روسيا
بكين 2022
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حصلت فالييفا على 82.16 نقطة لتحتل المركز الأول، وفي المركز الثاني حلت الروسية آنا شيرباكوفا بـ 80.20 نقطة، وفي المركز الثالث أتت اليابانية كاوري ساكاموتو بـ 79.84، واحتلت الروسية الأخرى الكسندرا تروسوفا المركز الرابع بـ 74.60.تبلغ فالييفا من العمر 15 عامًا، وهي البطلة الحالية لروسيا وأوروبا، وتحمل اللاعبة أرقامًا قياسية عالمية.لم تتواصل فالييفا أبدا مع الصحافة خلال البرنامج القصير، وقالت أولغا يرمولينا رئيسة الخدمة الصحفية لاتحاد التزلج الفني الروسي للصحفيين "كل التعليقات ستكون بعد البرنامج القصير."وكانت نتيجة اختبار المنشطات لفالييفا التي أجريت في نهاية شهر ديسمبر إيجابية، وسمحت محكمة التحكيم الرياضية للمتزلجة بالمشاركة في البطولة الأولمبية في بكين. لكن التتويج تم تأجيله إلى أن يتم البت بقضية الرياضية الروسية كاميلا فالييفا، بعد أن أظهرت تحاليل المنشطات الخاصة بها نتيجة إيجابية.وسيتم تكريم الفريق الروسي في حال تم إغلاق القضية ببراءة فالييفا، بينما في حال إثبات تعاطيها المنشطات فيستم تكريم أصحاب المركز الثاني فريق الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/الرياضية-الأمريكية-ماريا-بيل-تعلن-عن-تعاطفها-مع-كاميلا-فالييفا-1058652009.html
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روسيا
فالييفا تتصدر قائمة المتسابقات في العرض القصير في أولمبياد بكين
14:45 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 15:27 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
تصدرت المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا قائمة المتسابقات في العرض القصير للتزلج الفني على الجليد في أولمبياد بكين.
حصلت فالييفا على 82.16 نقطة لتحتل المركز الأول، وفي المركز الثاني حلت الروسية آنا شيرباكوفا بـ 80.20 نقطة، وفي المركز الثالث أتت اليابانية كاوري ساكاموتو بـ 79.84، واحتلت الروسية الأخرى الكسندرا تروسوفا المركز الرابع بـ 74.60.
تبلغ فالييفا من العمر 15 عامًا، وهي البطلة الحالية لروسيا وأوروبا، وتحمل اللاعبة أرقامًا قياسية عالمية.
لم تتواصل فالييفا أبدا مع الصحافة خلال البرنامج القصير، وقالت أولغا يرمولينا رئيسة الخدمة الصحفية لاتحاد التزلج الفني الروسي للصحفيين "كل التعليقات ستكون بعد البرنامج القصير."
وكانت نتيجة اختبار المنشطات لفالييفا التي أجريت في نهاية شهر ديسمبر إيجابية، وسمحت محكمة التحكيم الرياضية للمتزلجة بالمشاركة في البطولة الأولمبية في بكين. لكن التتويج تم تأجيله إلى أن يتم البت بقضية الرياضية الروسية كاميلا فالييفا، بعد أن أظهرت تحاليل المنشطات الخاصة بها نتيجة إيجابية.
وسيتم تكريم الفريق الروسي في حال تم إغلاق القضية ببراءة فالييفا، بينما في حال إثبات تعاطيها المنشطات فيستم تكريم أصحاب المركز الثاني فريق الولايات المتحدة.