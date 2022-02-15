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فرنسا: الظروف لم تعد مواتية لمواصلة القتال في مالي
فرنسا: الظروف لم تعد مواتية لمواصلة القتال في مالي
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الاثنين، إن الظروف لم تعد مواتية لمواصلة قتال المتشددين الإسلاميين في مالي، وإن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T00:41+0000
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أخبار فرنسا
أخبار مالي
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وقال لو دريان لشبكة فرانس 5، "إذا لم تعد الظروف مواتية حتى نتمكن من التصرف في مالي، ومن الواضح أن هذا ما يحدث، فسنواصل محاربة الإرهاب في الجوار مع دول الساحل".وقال لو دريان "الرئيس يريدنا أن نعيد تنظيم صفوفنا. لن نرحل، لكننا سنعيد تنظيم أنفسنا لضمان استمرار الحرب على الإرهاب".وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إن الإعلان عن الانسحاب من مالي سيصدر هذا الأسبوع.ووفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز، وجرى توزيعها على الدول المنخرطة في مالي لكن لم تتم الموافقة عليها بعد، فإن فرنسا وشركاءها في قوات (تابوكا) الخاصة الأوروبية اتفقوا على تنسيق انسحاب مواردهم العسكرية من أراضي مالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/فرنسا-كل-شيء-جاهز-لشن-روسيا-هجوما-ضخما-على-أوكرانيا-1058565411.html
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أخبار فرنسا , أخبار مالي

فرنسا: الظروف لم تعد مواتية لمواصلة القتال في مالي

00:41 GMT 15.02.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الاثنين، إن الظروف لم تعد مواتية لمواصلة قتال المتشددين الإسلاميين في مالي، وإن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب إعادة تنظيم القوات الفرنسية في المنطقة.
وقال لو دريان لشبكة فرانس 5، "إذا لم تعد الظروف مواتية حتى نتمكن من التصرف في مالي، ومن الواضح أن هذا ما يحدث، فسنواصل محاربة الإرهاب في الجوار مع دول الساحل".
وتدرس فرنسا سحب قواتها من مالي، لكن تكييف استراتيجيتها لمنع انتشار التشدد الإسلامي جنوبا ربما يكون أمرا معقدا ويزيد من حالة عدم اليقين في المنطقة.
وقال لو دريان "الرئيس يريدنا أن نعيد تنظيم صفوفنا. لن نرحل، لكننا سنعيد تنظيم أنفسنا لضمان استمرار الحرب على الإرهاب".
وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إن الإعلان عن الانسحاب من مالي سيصدر هذا الأسبوع.
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
فرنسا: كل شيء جاهز لشن روسيا هجوما ضخما على أوكرانيا
أمس, 22:16 GMT
ووفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز، وجرى توزيعها على الدول المنخرطة في مالي لكن لم تتم الموافقة عليها بعد، فإن فرنسا وشركاءها في قوات (تابوكا) الخاصة الأوروبية اتفقوا على تنسيق انسحاب مواردهم العسكرية من أراضي مالي.
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