https://arabic.sputniknews.com/20220215/فرنسا-الظروف-لم-تعد-مواتية-لمواصلة-القتال-في-مالي-1058566038.html
فرنسا: الظروف لم تعد مواتية لمواصلة القتال في مالي
فرنسا: الظروف لم تعد مواتية لمواصلة القتال في مالي
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الاثنين، إن الظروف لم تعد مواتية لمواصلة قتال المتشددين الإسلاميين في مالي، وإن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T00:41+0000
2022-02-15T00:41+0000
2022-02-15T00:41+0000
أخبار فرنسا
أخبار مالي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054239669_0:87:2960:1752_1920x0_80_0_0_936b9ac08a157bfec24397f3e4a98c03.jpg
وقال لو دريان لشبكة فرانس 5، "إذا لم تعد الظروف مواتية حتى نتمكن من التصرف في مالي، ومن الواضح أن هذا ما يحدث، فسنواصل محاربة الإرهاب في الجوار مع دول الساحل".وقال لو دريان "الرئيس يريدنا أن نعيد تنظيم صفوفنا. لن نرحل، لكننا سنعيد تنظيم أنفسنا لضمان استمرار الحرب على الإرهاب".وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إن الإعلان عن الانسحاب من مالي سيصدر هذا الأسبوع.ووفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز، وجرى توزيعها على الدول المنخرطة في مالي لكن لم تتم الموافقة عليها بعد، فإن فرنسا وشركاءها في قوات (تابوكا) الخاصة الأوروبية اتفقوا على تنسيق انسحاب مواردهم العسكرية من أراضي مالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/فرنسا-كل-شيء-جاهز-لشن-روسيا-هجوما-ضخما-على-أوكرانيا-1058565411.html
أخبار فرنسا
أخبار مالي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/10/1054239669_37:0:2669:1974_1920x0_80_0_0_dcf3bf7ead703214cb44199c4aba59e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار مالي
فرنسا: الظروف لم تعد مواتية لمواصلة القتال في مالي
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الاثنين، إن الظروف لم تعد مواتية لمواصلة قتال المتشددين الإسلاميين في مالي، وإن الرئيس إيمانويل ماكرون طلب إعادة تنظيم القوات الفرنسية في المنطقة.
وقال لو دريان لشبكة فرانس 5، "إذا لم تعد الظروف مواتية
حتى نتمكن من التصرف في مالي، ومن الواضح أن هذا ما يحدث، فسنواصل محاربة الإرهاب في الجوار مع دول الساحل".
وتدرس فرنسا سحب قواتها من مالي، لكن تكييف استراتيجيتها لمنع انتشار التشدد الإسلامي جنوبا ربما يكون أمرا معقدا ويزيد من حالة عدم اليقين في المنطقة.
وقال لو دريان "الرئيس يريدنا أن نعيد تنظيم صفوفنا. لن نرحل، لكننا سنعيد تنظيم أنفسنا لضمان استمرار الحرب على الإرهاب".
وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إن الإعلان عن الانسحاب من مالي سيصدر هذا الأسبوع.
ووفقا لمسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز، وجرى توزيعها على الدول المنخرطة في مالي لكن لم تتم الموافقة عليها بعد، فإن فرنسا وشركاءها في قوات (تابوكا) الخاصة الأوروبية اتفقوا على تنسيق انسحاب مواردهم العسكرية من أراضي مالي.