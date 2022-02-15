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https://arabic.sputniknews.com/20220215/في-السعودية-10-ملايين-ريال-غرامة-و10-سنوات-سجنا-عقوبة-هذا-الفعل-1058663039.html
في السعودية.. 10 ملايين ريال غرامة و10 سنوات سجنا عقوبة هذا الفعل
في السعودية.. 10 ملايين ريال غرامة و10 سنوات سجنا عقوبة هذا الفعل
شددت النيابة العامة السعودية على حظر تداول المواد الغذائية الضارة أو المغشوشة، مؤكدة أن عقوبتها تصل إلى السجن 10 سنوات وتغريم مرتكبها 10 ملايين ريال. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T16:07+0000
2022-02-15T16:07+0000
السعودية
غش
النيابة العامة السعودية
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ووفقا لبيان نشرته النيابة العامة السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن القائم بترويج أي مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، عمداً، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.وحول المقصود بالمواد الغذائية الضارة أو المغشوشة، أوضح البيان أنه يحظر تداوله والتجارة فيه إن كان "ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك"، أو "إذا كان مغشوشاً أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك"، وأيضا "إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة".وأكد أنه يعتبر كذلك أيضا "إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية"، أو "مخالفاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء"، و"إذا لم يكن معبأً بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة"، وأيضا "إذا لم يكن مسجلاً لدى هيئة الغذاء والدواء".
السعودية
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السعودية, غش, النيابة العامة السعودية

في السعودية.. 10 ملايين ريال غرامة و10 سنوات سجنا عقوبة هذا الفعل

16:07 GMT 15.02.2022
© REUTERS / NASEEM ZEITOONسوبر ماركت قطر
سوبر ماركت قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / NASEEM ZEITOON
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شددت النيابة العامة السعودية على حظر تداول المواد الغذائية الضارة أو المغشوشة، مؤكدة أن عقوبتها تصل إلى السجن 10 سنوات وتغريم مرتكبها 10 ملايين ريال.
ووفقا لبيان نشرته النيابة العامة السعودية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكدت أن القائم بترويج أي مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، عمداً، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.
وحول المقصود بالمواد الغذائية الضارة أو المغشوشة، أوضح البيان أنه يحظر تداوله والتجارة فيه إن كان "ضاراً بالصحة أو غير صالح للاستهلاك"، أو "إذا كان مغشوشاً أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك"، وأيضا "إذا لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة".
وأكد أنه يعتبر كذلك أيضا "إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية"، أو "مخالفاً للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء"، و"إذا لم يكن معبأً بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة"، وأيضا "إذا لم يكن مسجلاً لدى هيئة الغذاء والدواء".
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