https://arabic.sputniknews.com/20220215/قاضية-لبنانية-تتوعد-حاكم-المصرف-مستمرة-في-ملاحقته-حتى-تسليمه-لقوس-العدالة-1058647842.html

قاضية لبنانية تتوعد حاكم المصرف: مستمرة في ملاحقته حتى تسليمه لقوس العدالة

قاضية لبنانية تتوعد حاكم المصرف: مستمرة في ملاحقته حتى تسليمه لقوس العدالة

توعدت القاضية اللبنانية، غادة عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باستمرار ملاحقته. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T11:57+0000

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2022-02-15T11:57+0000

لبنان

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وحسب تصريحات لـ"الميادين" أكدت عون، أنها مستمرة في ملاحقة رياض سلامة حتى تسليمه للعدالة.وقالت: "سأستمر في ملاحقة حاكم مصرف لبنان المركزي حتى إحضاره، وتسليمه إلى قوس العدالة".وفيما أوضحت أن "القاضية عون تركت الجلسات اليوم مفتوحة لحين حضور سلامة"، شككت مصادر قانونية في قدرة القاضية اللبنانية على إصدار مذكرة توقيف غيابية في حق حاكم المصرف.لكنها قالت إن ما يمكن لعون أن تفعله هو "تأجيل الجلسة المقررة اليوم، والتي لم تعقد بعد".يشار إلى أن اتهامات عديدة تحوط بحاكم مصرف لبنان، وسبق أن تلقت السلطات اللبنانية طلبات من جهات دولية تخص ثروة سلامة.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/إعلام-حاكم-مصرف-لبنان-لم-يحضر-إلى-جلسة-استجوابه-في-قصرالعدل-ببعبدا-1058574385.html

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