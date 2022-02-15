https://arabic.sputniknews.com/20220215/قاضية-لبنانية-تتوعد-حاكم-المصرف-مستمرة-في-ملاحقته-حتى-تسليمه-لقوس-العدالة-1058647842.html
قاضية لبنانية تتوعد حاكم المصرف: مستمرة في ملاحقته حتى تسليمه لقوس العدالة
قاضية لبنانية تتوعد حاكم المصرف: مستمرة في ملاحقته حتى تسليمه لقوس العدالة
توعدت القاضية اللبنانية، غادة عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باستمرار ملاحقته. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T11:57+0000
2022-02-15T11:57+0000
2022-02-15T11:57+0000
لبنان
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وحسب تصريحات لـ"الميادين" أكدت عون، أنها مستمرة في ملاحقة رياض سلامة حتى تسليمه للعدالة.وقالت: "سأستمر في ملاحقة حاكم مصرف لبنان المركزي حتى إحضاره، وتسليمه إلى قوس العدالة".وفيما أوضحت أن "القاضية عون تركت الجلسات اليوم مفتوحة لحين حضور سلامة"، شككت مصادر قانونية في قدرة القاضية اللبنانية على إصدار مذكرة توقيف غيابية في حق حاكم المصرف.لكنها قالت إن ما يمكن لعون أن تفعله هو "تأجيل الجلسة المقررة اليوم، والتي لم تعقد بعد".يشار إلى أن اتهامات عديدة تحوط بحاكم مصرف لبنان، وسبق أن تلقت السلطات اللبنانية طلبات من جهات دولية تخص ثروة سلامة.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/إعلام-حاكم-مصرف-لبنان-لم-يحضر-إلى-جلسة-استجوابه-في-قصرالعدل-ببعبدا-1058574385.html
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لبنان
قاضية لبنانية تتوعد حاكم المصرف: مستمرة في ملاحقته حتى تسليمه لقوس العدالة
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توعدت القاضية اللبنانية، غادة عون، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باستمرار ملاحقته.
وحسب تصريحات لـ"الميادين
" أكدت عون، أنها مستمرة في ملاحقة رياض سلامة حتى تسليمه للعدالة.
وقالت: "سأستمر في ملاحقة حاكم مصرف لبنان المركزي حتى إحضاره، وتسليمه إلى قوس العدالة".
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد نقلت عن مصادر أمنية تاكيدها، أن "قوة من أمن الدولة توجهت اليوم الثلاثاء، إلى منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية لإحضاره، بناء على مذكرة الجلب التي كانت قد أصدرتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، لكنه لم يكن موجوداً فيه".
وفيما أوضحت أن "القاضية عون تركت الجلسات اليوم مفتوحة لحين حضور سلامة"، شككت مصادر
قانونية في قدرة القاضية اللبنانية على إصدار مذكرة توقيف غيابية في حق حاكم المصرف.
وقالت: "المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون لا يمكن أن تصدر مذكرة توقيف غيابية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
لكنها قالت إن ما يمكن لعون أن تفعله هو "تأجيل الجلسة المقررة اليوم، والتي لم تعقد بعد".
يشار إلى أن اتهامات عديدة تحوط بحاكم مصرف لبنان، وسبق أن تلقت السلطات اللبنانية طلبات من جهات دولية
تخص ثروة سلامة.