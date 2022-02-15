https://arabic.sputniknews.com/20220215/قرقاش-يعلق-من-جديد-على-زيارة-أردوغان-إلى-الإمارات-1058568468.html
قرقاش يعلق من جديد على زيارة أردوغان إلى الإمارات
قرقاش يعلق من جديد على زيارة أردوغان إلى الإمارات
قال أنور قرقاش، المستشار السياسي للرئيس الإمارتي، إن الاستقبال الحافل للرئيس التركي أردوغان في أبو ظبي هو "ثمار العمل الجاد" الذي تقوم به الدولة. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T06:51+0000
2022-02-15T06:51+0000
2022-02-15T06:51+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وتابع قرقاش في تغريدات له عبر موقع "تويتر"، أن توجه بلاده واضح المعالم وأن مقاربة الإمارات وتركيا "تتجلى في تعظيم القواسم المشتركة" وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري.ويرى قرقاش أن الإمارات تعمل على تعاون وتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية. وأشار مستشار الرئيس الإماراتي إلى أن ما تقعله بلاده "ينزع عن منطقتنا صفة التصعيد المتواصل وتأثيراته السلبية على تطور ونهضة العالم العربي والشرق الأوسط".وعلق قرقاش من قبل على زيارة الرئيس التركي إلى الإمارات بقوله، "صفحة جديدة في العلاقات الثنائية"، وحسب صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أكد قرقاش أن زيارة أردوغان تأتي عقب زيارة محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا.وأكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حرص بلاده على "التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة المتعددة التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
قرقاش يعلق من جديد على زيارة أردوغان إلى الإمارات
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قال أنور قرقاش، المستشار السياسي للرئيس الإمارتي، إن الاستقبال الحافل للرئيس التركي أردوغان في أبو ظبي هو "ثمار العمل الجاد" الذي تقوم به الدولة.
وتابع قرقاش في تغريدات له عبر موقع "تويتر"، أن توجه بلاده واضح المعالم وأن مقاربة الإمارات وتركيا "تتجلى في تعظيم القواسم المشتركة" وتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ويرى قرقاش أن الإمارات تعمل على تعاون وتكامل في المجالات الاقتصادية والتنموية. وأشار مستشار الرئيس الإماراتي إلى أن ما تقعله بلاده "ينزع عن منطقتنا صفة التصعيد المتواصل وتأثيراته السلبية على تطور ونهضة العالم العربي والشرق الأوسط".
وعلق قرقاش
من قبل على زيارة الرئيس التركي إلى الإمارات بقوله، "صفحة جديدة في العلاقات الثنائية"، وحسب صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، أكد قرقاش أن زيارة أردوغان تأتي عقب زيارة محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا.
وأكد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حرص بلاده على "التعاون مع تركيا لمواجهة التحديات المشتركة المتعددة التي تشهدها المنطقة عبر الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية".