قلب بـ1260 نبضة في الدقيقة لتوفير حركة طيران "المروحية" ... فيديو
20:00 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 20:01 GMT 15.02.2022)
© Photo / pixabay/Astrid_Zamoraعش الطائر الطنان
© Photo / pixabay/Astrid_Zamora
اتخذ العشاق من شكل القلب الأحمر رمزا لعيد الحب، لكن الوضع في عالم الطبيعة، يبتعد بعض الشيء عن المشاعر، حيث لا يمكن توحيد شكل القلوب وحجمها بالنسبة للحيوانات والكائنات، فالطبيعة تفرض نفسها هنا، وتحيّد المشاعر جانبا، لأنها تتطلب العملية والجودة العالية في تنفيذ المهام.
وقد يعتقد الكثيرون أن أكبر حجم قلب بالنسبة للجسد، هو قلب الحوت الأزرق، لكن جزءا واحدا من هذه المعلومة صحيح، أي أنه أكبر قلب في العالم، لكن ليس الأكبر بالنسبة لحجم مالكه، لأن هذه المعادلة يحققها قلب الطائر الطنان، حيث يملك القلب الأكبر في الطبيعة بالنسبة لحجم جسمه.
وتعتمد قدرة الطائر الطنان في الطيران الفريد والوقوف في الهواء بعكس باقي الطيور الأخرى، على قوة هذا القلب، حيث تتطلب حركة الأجنحة السريعة جدا من هذا الحيوان الصغير جدا قلبا لا مثيل في عالم الطبيعة.
يمتلك الطائر الطنان قلبا هو الأكبر بالنسبة لحجم جسده، حيث يبلغ وزنه حوالي 2.5٪ من وزن جسمه.
وينبض قلب الطير الصغير في المتوسط حوالي 250 نبضة في الدقيقة، لكن يصل إلى حوالي 1220 نبضة في الدقيقة خلال رحلة التحليق.
10 فبراير, 16:05 GMT
وبحسب موقع "perkypet"، يعتبر الجهاز العضلي من أهم سمات الطائر، خاصة عضلات الصدر والجناح التي تسمح له بالطيران، وتعتبر أكبر بحوالي 10٪ من الطيور الأخرى.
ويشبه العلماء حركة الطائر الطنان بحركة المروحية (الهليكوبتر)، مع تعديلات في الدوران، حيث دمج الطائر، على عكس الطيور الأخرى، عظام المرفق والمعصم، ويصل مدى حركة الكتف إلى حوالي 180 درجة.
How hard does a bird’s heart work? Well, it depends, but overall the energy demands of flight require that its heart beats much faster than a mammal's. Take the heartrate of an active hummingbird, which pumps at 1,200 beats per minute. https://t.co/Cp3KYOTuPJ @BirdNoteRadio pic.twitter.com/LB5y7MeqfD— Audubon Society (@audubonsociety) January 30, 2022
وعلى الرغم من حركة الشفرات الدائرية لدى المروحية، فإن أجنحة الطائر تتحرك للخلف وللأمام مع تبديل الزوايا على شكل 8 حيث تسمح هذه الحركة بموازنة الجسم.