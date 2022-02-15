عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220215/قلب-بـ1260-نبضة-في-الدقيقة-لتوفير-حركة-طيران-المروحية--فيديو-1058669584.html
قلب بـ1260 نبضة في الدقيقة لتوفير حركة طيران "المروحية" ... فيديو
قلب بـ1260 نبضة في الدقيقة لتوفير حركة طيران "المروحية" ... فيديو
اتخذ العشاق من شكل القلب الأحمر رمزا لعيد الحب، لكن الوضع في عالم الطبيعة، يبتعد بعض الشيء عن المشاعر، حيث لا يمكن توحيد شكل القلوب وحجمها بالنسبة للحيوانات... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T20:00+0000
2022-02-15T20:01+0000
نادي الفيديو
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058669696_0:36:3073:1764_1920x0_80_0_0_53a5859b1b0fb258d13832be948239c3.jpg
وقد يعتقد الكثيرون أن أكبر حجم قلب بالنسبة للجسد، هو قلب الحوت الأزرق، لكن جزءا واحدا من هذه المعلومة صحيح، أي أنه أكبر قلب في العالم، لكن ليس الأكبر بالنسبة لحجم مالكه، لأن هذه المعادلة يحققها قلب الطائر الطنان، حيث يملك القلب الأكبر في الطبيعة بالنسبة لحجم جسمه.وتعتمد قدرة الطائر الطنان في الطيران الفريد والوقوف في الهواء بعكس باقي الطيور الأخرى، على قوة هذا القلب، حيث تتطلب حركة الأجنحة السريعة جدا من هذا الحيوان الصغير جدا قلبا لا مثيل في عالم الطبيعة.وينبض قلب الطير الصغير في المتوسط حوالي 250 نبضة في الدقيقة، لكن يصل إلى حوالي 1220 نبضة في الدقيقة خلال رحلة التحليق.وبحسب موقع "perkypet"، يعتبر الجهاز العضلي من أهم سمات الطائر، خاصة عضلات الصدر والجناح التي تسمح له بالطيران، وتعتبر أكبر بحوالي 10٪ من الطيور الأخرى.وعلى الرغم من حركة الشفرات الدائرية لدى المروحية، فإن أجنحة الطائر تتحرك للخلف وللأمام مع تبديل الزوايا على شكل 8 حيث تسمح هذه الحركة بموازنة الجسم.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/أسرع-نبات-آكل-للحوم-في-العالم-يقتل-بطريقة-أفلام-الرعب-فيديو--1058329787.html
https://arabic.sputniknews.com/20220215/جمجمة-بشرية-مستطيلة-تحدث-جدلا-بسبب-احتوائها-على-مادة-غريبة-صور-وفيديو--1058648798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/1058669696_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ece41b6648cc1c8c46693b626cf4ba7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, مجتمع, علوم

قلب بـ1260 نبضة في الدقيقة لتوفير حركة طيران "المروحية" ... فيديو

20:00 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 20:01 GMT 15.02.2022)
© Photo / pixabay/Astrid_Zamoraعش الطائر الطنان
عش الطائر الطنان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© Photo / pixabay/Astrid_Zamora
تابعنا عبرGoogle news
اتخذ العشاق من شكل القلب الأحمر رمزا لعيد الحب، لكن الوضع في عالم الطبيعة، يبتعد بعض الشيء عن المشاعر، حيث لا يمكن توحيد شكل القلوب وحجمها بالنسبة للحيوانات والكائنات، فالطبيعة تفرض نفسها هنا، وتحيّد المشاعر جانبا، لأنها تتطلب العملية والجودة العالية في تنفيذ المهام.
وقد يعتقد الكثيرون أن أكبر حجم قلب بالنسبة للجسد، هو قلب الحوت الأزرق، لكن جزءا واحدا من هذه المعلومة صحيح، أي أنه أكبر قلب في العالم، لكن ليس الأكبر بالنسبة لحجم مالكه، لأن هذه المعادلة يحققها قلب الطائر الطنان، حيث يملك القلب الأكبر في الطبيعة بالنسبة لحجم جسمه.
وتعتمد قدرة الطائر الطنان في الطيران الفريد والوقوف في الهواء بعكس باقي الطيور الأخرى، على قوة هذا القلب، حيث تتطلب حركة الأجنحة السريعة جدا من هذا الحيوان الصغير جدا قلبا لا مثيل في عالم الطبيعة.

يمتلك الطائر الطنان قلبا هو الأكبر بالنسبة لحجم جسده، حيث يبلغ وزنه حوالي 2.5٪ من وزن جسمه.

وينبض قلب الطير الصغير في المتوسط حوالي 250 نبضة في الدقيقة، لكن يصل إلى حوالي 1220 نبضة في الدقيقة خلال رحلة التحليق.
يرقة معلقة في شرنقة لفراشة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
أسرع نبات آكل للحوم في العالم... يقتل بطريقة أفلام الرعب... فيديو
10 فبراير, 16:05 GMT
وبحسب موقع "perkypet"، يعتبر الجهاز العضلي من أهم سمات الطائر، خاصة عضلات الصدر والجناح التي تسمح له بالطيران، وتعتبر أكبر بحوالي 10٪ من الطيور الأخرى.

ويشبه العلماء حركة الطائر الطنان بحركة المروحية (الهليكوبتر)، مع تعديلات في الدوران، حيث دمج الطائر، على عكس الطيور الأخرى، عظام المرفق والمعصم، ويصل مدى حركة الكتف إلى حوالي 180 درجة.

التشوه في جمجمة البيرو والذي يحدث بسبب التدخل البشري - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
جمجمة بشرية "مستطيلة" تحدث جدلا بسبب احتوائها على مادة غريبة... صور وفيديو
12:42 GMT
وعلى الرغم من حركة الشفرات الدائرية لدى المروحية، فإن أجنحة الطائر تتحرك للخلف وللأمام مع تبديل الزوايا على شكل 8 حيث تسمح هذه الحركة بموازنة الجسم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала