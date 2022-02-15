https://arabic.sputniknews.com/20220215/قلب-بـ1260-نبضة-في-الدقيقة-لتوفير-حركة-طيران-المروحية--فيديو-1058669584.html

قلب بـ1260 نبضة في الدقيقة لتوفير حركة طيران "المروحية" ... فيديو

قلب بـ1260 نبضة في الدقيقة لتوفير حركة طيران "المروحية" ... فيديو

اتخذ العشاق من شكل القلب الأحمر رمزا لعيد الحب، لكن الوضع في عالم الطبيعة، يبتعد بعض الشيء عن المشاعر، حيث لا يمكن توحيد شكل القلوب وحجمها بالنسبة للحيوانات... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

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وقد يعتقد الكثيرون أن أكبر حجم قلب بالنسبة للجسد، هو قلب الحوت الأزرق، لكن جزءا واحدا من هذه المعلومة صحيح، أي أنه أكبر قلب في العالم، لكن ليس الأكبر بالنسبة لحجم مالكه، لأن هذه المعادلة يحققها قلب الطائر الطنان، حيث يملك القلب الأكبر في الطبيعة بالنسبة لحجم جسمه.وتعتمد قدرة الطائر الطنان في الطيران الفريد والوقوف في الهواء بعكس باقي الطيور الأخرى، على قوة هذا القلب، حيث تتطلب حركة الأجنحة السريعة جدا من هذا الحيوان الصغير جدا قلبا لا مثيل في عالم الطبيعة.وينبض قلب الطير الصغير في المتوسط حوالي 250 نبضة في الدقيقة، لكن يصل إلى حوالي 1220 نبضة في الدقيقة خلال رحلة التحليق.وبحسب موقع "perkypet"، يعتبر الجهاز العضلي من أهم سمات الطائر، خاصة عضلات الصدر والجناح التي تسمح له بالطيران، وتعتبر أكبر بحوالي 10٪ من الطيور الأخرى.وعلى الرغم من حركة الشفرات الدائرية لدى المروحية، فإن أجنحة الطائر تتحرك للخلف وللأمام مع تبديل الزوايا على شكل 8 حيث تسمح هذه الحركة بموازنة الجسم.

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