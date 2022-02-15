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https://arabic.sputniknews.com/20220215/كلوب-عن-جاهزية-صلاح-وماني-للقاء-إنتر-في-أفضل-حال-لأنهما-لا-يشربان-الكحول-1058674251.html
كلوب عن جاهزية صلاح وماني للقاء إنتر: في أفضل حال لأنهما لا يشربان الكحول
كلوب عن جاهزية صلاح وماني للقاء إنتر: في أفضل حال لأنهما لا يشربان الكحول
يستعد المدرب يورغن كلوب لقيادة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام إنتر ميلان الإيطالي، غدا الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T21:35+0000
2022-02-15T21:35+0000
ليفربول
أخبار دوري أبطال أوروبا
رياضة
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وقال المدرب الألماني، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إن ليفربول سيلعب ضد فريق من المستوى الأول، ولذلك بحاجة إلى إظهار أفضل مستوى ممكن للحصول على فرصة المضي قدما في البطولة.وعن حالة كل من محمد صلاح وساديو ماني بعد أسبوع من عودتهما من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، قال كلوب:"لا يواجهان أي مشاكل بعد أسبوع من عودتهما، لأنهما لا يشربان الكحول".وأضاف "عدم تناولهما المشروبات الكحولية جعلهما في أفضل حالة بدنية ممكنة للمشاركة بشكل فوري، ونتمنى استمرارهما بهذه الصورة إلى الأبد".وأوضح "بالنسبة لصلاح كانت بضعة أيام إجازة فقط بعد البطولة، وساديو حصل على أسبوع بسبب الاحتفالات ولا توجد أي مشاكل".يذكر أن صلاح وماني شاركا مع مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية، والتي توج بها أسود التيرانغا، قبل عودة الثنائي مرة أخرى لليفربول.
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ليفربول, أخبار دوري أبطال أوروبا, رياضة

كلوب عن جاهزية صلاح وماني للقاء إنتر: في أفضل حال لأنهما لا يشربان الكحول

21:35 GMT 15.02.2022
© REUTERS / JOHN SIBLEYيورغن كلوب
يورغن كلوب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / JOHN SIBLEY
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يستعد المدرب يورغن كلوب لقيادة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام إنتر ميلان الإيطالي، غدا الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وقال المدرب الألماني، اليوم الثلاثاء، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إن ليفربول سيلعب ضد فريق من المستوى الأول، ولذلك بحاجة إلى إظهار أفضل مستوى ممكن للحصول على فرصة المضي قدما في البطولة.
وعن حالة كل من محمد صلاح وساديو ماني بعد أسبوع من عودتهما من المشاركة في بطولة أمم أفريقيا، قال كلوب:"لا يواجهان أي مشاكل بعد أسبوع من عودتهما، لأنهما لا يشربان الكحول".
وتابع "المشكلة الكبرى تحدث عندما تفرط في الاحتفال وتناول هذه المشروبات، لذلك تكون فترة التعافي أكبر، وهي مشكلة لا نواجهها معهما".
وأضاف "عدم تناولهما المشروبات الكحولية جعلهما في أفضل حالة بدنية ممكنة للمشاركة بشكل فوري، ونتمنى استمرارهما بهذه الصورة إلى الأبد".
وأوضح "بالنسبة لصلاح كانت بضعة أيام إجازة فقط بعد البطولة، وساديو حصل على أسبوع بسبب الاحتفالات ولا توجد أي مشاكل".
يذكر أن صلاح وماني شاركا مع مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية، والتي توج بها أسود التيرانغا، قبل عودة الثنائي مرة أخرى لليفربول.
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