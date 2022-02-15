https://arabic.sputniknews.com/20220215/كيف-يستعد-كارليتو-لمواجهة-الكتيبة-الباريسية-المدعمة-بالبرغوث-والصخرة-والساحرين-نيمارومبابي-1058575869.html

كيف يستعد كارليتو لمواجهة الكتيبة الباريسية المدعمة بالبرغوث والصخرة والساحرين نيمار ومبابي

كيف يستعد كارليتو لمواجهة الكتيبة الباريسية المدعمة بالبرغوث والصخرة والساحرين نيمار ومبابي

ذكّر مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي لاعبيه بأن مباراة يوم الثلاثاء ضد باريس سان جيرمان في بارك دي برينس هي مجرد مباراة ذهاب من دور الستة عشر لدوري أبطال... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T09:46+0000

2022-02-15T09:46+0000

2022-02-15T09:46+0000

مجتمع

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يدرك المدرب الإيطالي أنه مسؤول عن فريق يتمتع بالخبرة عندما يتعلق الأمر بلعب مباريات خروج المغلوب الأوروبية، ويعتقد أن كل شيء سيتقرر في ملعب سانتياغو برنابيو في 9 مارس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.ومع ذلك، يعي أنشيلوتي أيضًا أن وجود نيمار وميسي ومبابي وكيلور نافاس في مواجهة فريقه السابق وعودة سيرجيو راموس إلى البرنابيو هي بعض العوامل التي قد تصعب المهمة إلى حد ما.هل يجب أن يخاطر ريال مدريد؟ستكون هذه هي المباراة الأولى التي ينازع فيها ريال مدريد منذ إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، لذلك ذكّر أنشيلوتي لاعبيه بالواقع الجديد، بحسب الصحيفة.وسيتعين على مدرب ريال مدريد أن يقرر ما إذا كان على استعداد للمخاطرة بإشراك لاعبين مثل فيرلاند ميندي أو كريم بنزيمة، وكلاهما تم استبعاده بسبب الإصابات.كان أنشيلوتي سيفكر بجدية بإشراكهم لو كانت هذه مباراة نهائية، لكن لن يتم إجبار أي من اللاعبين على العودة دون الحصول على الضوء الأخضر من الطاقم الطبي، على الرغم من أن غيابهما كان ملحوظًا خلال تعادل الملكي 0-0 خارج ملعبه مع فياريال.قد يؤدي تغيير قاعدة الأهداف خارج الأرض إلى سيناريوهات مختلفة تمامًا عما عشناه في مباريات خروج المغلوب الأوروبية على مدار العقد الماضي، حيث من المحتمل أن يتجه اللاعبون إلى مباراة الذهاب بعقلية مختلفة عما قبل.لاحظ أنشيلوتي بعض القلق يتراكم في الفريق قبل مواجهة باريس سان جيرمان، لكن هذا أمر طبيعي نظرًا لأنهم لم يلعبوا مباراة أوروبية منذ شهرين وعليهم مواجهة أحد المرشحين للظفر بالبطولة في دور خروج المغلوب الأول.

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مجتمع