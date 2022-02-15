https://arabic.sputniknews.com/20220215/كيم-كارداشيان-تغضب-من-أفعال-كانييه-ويست-وآخرها-نشره-لرسائلهما-النصية-1058665036.html

كيم كارداشيان تغضب من أفعال كانييه ويست وآخرها نشره لرسائلهما النصية

كيم كارداشيان تغضب من أفعال كانييه ويست وآخرها نشره لرسائلهما النصية

تستمر القصص الطريفة للمغني الأمريكي الشهير كانييه ويست، مع زوجته السابقة كيم كارداشيان بإثارة فضول متابعي النجمين في كل أنحاء العالم، حيث أنه رغم انفصالهما لا... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T16:53+0000

2022-02-15T16:53+0000

2022-02-15T16:53+0000

العالم

كيم كاردشيان

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ونشر ويست، أمس الإثنين، لقطات من رسائل نصية أرسلتها إليه زوجته المنفصلة عنه كيم كارداشيان، تطلب منه التوقف عن تعريض حياة حبيبها الحالي الممثل "بيت ديفيدسون" للخطر من خلال مشاركته العديد من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.ليرد الفنان الموسيقي الحائز على جائزة جرامي، 44 عامًا، "بناءً على طلب زوجتي رجاءا لا يقم أي أحد منكم بالتعرض لـ "بيت" جسدياً.. سأقوم بالتعامل مع الوضع بنفسي".وبحسب ديلي ميل، نشر ويست، العديد من لقطات الشاشة على وسائل التواصل الاجتماعي التي شارك من خلالها مع متابعيه الرسائل النصية المتبادلة مع كارديشيان، 41 عامًا.وفي إحدى تلك الرسائل، عبرت كارداشيان عن خوفها من تهديدات ويست المستمرة لحبيبها الحالي، ديفيدسون، 28 عاما، حيث قالت إنه "يخلق بيئة خطيرة ومخيفة"، مضيفة "سيؤذي أحدهم بيت وسيكون هذا خطأك أنت".ليرد مغني الراب عبر رسالة نصية، "سأفعل كل شيء دائمًا لحمايتك أنت وعائلتنا إلى الأبد. وقد استمعت إليك وأخبرت الجميع أن يتأكدوا من عدم حدوث أي شيء".وفي منشور لاحق، عبرت كارداشيان عن غضبها من ويست بسبب نشره تلك الرسائل وعدم تمكنه من الحفاظ على خصوصية أي من محادثاته: "لماذا لا يمكنك الحفاظ على خصوصية أي من محادثاتنا؟"، ليحيبها ويست: "لأنني تلقيت رسالة نصية من شخصيتي المفضلة في العالم"، ويتابع: "أنا معجبك الأول ... لماذا لا أخبر الجميع !!!!".وكان ويست، في هجومه يوم الأحد، قد نادى ديفيدسون بذي "الرأس الغريب" وشارك لقطة شاشة من رسالته الخاصة، فيما قام الممثل الكوميدي بإرسال رسالة نصية إلى مغني الراب قائلا: "... أنت كرجل لن أعترض طريق أطفالك أبدًا، هذا وعد. كيف تقومون بتربية أطفالكم يا رفاق هو شأنكم وليس عملي. آمل أن أتمكن في يوم من الأيام من مقابلتهم ويمكننا جميعًا أن نصبح أصدقاء".ليجيب ويست، الذي يعاني من اضطراب ثنائي القطب، بمشاركة صورة لـ"بيت" مع صديقه ماشين غان كيلي في لقطة بدون سروال: "لا، لن تقابل أطفالي أبدًا".وبمناسبة عيد الحب، أرسل ويست شاحنة مليئة بالورود الحمراء إلى منزل كيم كارداشيان السابق، وجاء وقت تسليم الهدية بعد ساعات من إعلان مغني الراب حبه لكيم وأطفالهما الأربعة بعد أنباء انفصاله عن صديقته جوليا فوكس.ونشر كانييه صورا للتسليم على حسابه على انستغرام، حيث كتب عليها، "رؤيتي واضحة تماما"، متبوعة بسلسلة من الرموز التعبيرية ذات الوردة الحمراء.وكان هذا المنشور آخر ما نشره كانييه في ذلك اليوم بخصوص عائلته، وفي وقت سابق، قال كانييه إن لديه "إيمان" بأنه وكيم سوف يجتمعان مرة أخرى.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, كيم كاردشيان