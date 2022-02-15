https://arabic.sputniknews.com/20220215/لافروف-لا-بديل-عن-التنفيذ-الكامل-لاتفاقيات-مينسك-1058642882.html
لافروف لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: لا بديل عن اتفاقيات مينسك
لافروف لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: لا بديل عن اتفاقيات مينسك
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيف راو، عدم وجود بديل لتنفيذ اتفاقيات مينسك. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T11:14+0000
2022-02-15T11:14+0000
2022-02-15T11:50+0000
روسيا
العالم
اتفاقيات مينسك
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وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير خارجية بولندا التي تترأس حاليا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الثلاثاء: "لقد أكدنا من جديد أنه لا بديل عن التنفيذ الكامل والمتسق لمجموعة تدابير مينسك، ونتوقع أن الرئاسة الحالية (لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا)، بما في ذلك من خلال ممثلها الخاص في أوكرانيا وفي فريق الاتصال، ستتحرك في هذا الاتجاه، في أقرب وقت ممكن وبطريقة مسؤولة".وأكد لافروف أن الحديث عن أن التدريبات الروسية البيلاروسية تم افتعالها لغزو أوكرانيا هي مجرد تكهنات.وشدد وزير الخارجية الروسي، على أن الشيء الرئيسي الآن هو "ضمان حوار مباشر بين كييف ودونيتسك ولوغانسك".وبين لافروف أن موسكو تتوقع تفاعلا بناء مع دونيتسك ولوغانسك من قيادة بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وقال لافروف، إن روسيا ستنشر ردها على ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية. "وفيما يتعلق بالنشر، هناك بروتوكول وأمور فنية يجب مراعاتها، وسيتم النشر قريبا. بالطبع سننشر هذه الوثيقة، فليس لدينا ما نخجل منه".
https://arabic.sputniknews.com/20220215/بوتين-في-أول-لقاء-له-مع-المستشار-الألماني-شولتس-ألمانيا-أحد-شركاء-روسيا-الرئيسيين-1058614932.html
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روسيا, العالم, اتفاقيات مينسك
لافروف لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: لا بديل عن اتفاقيات مينسك
11:14 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 11:50 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيف راو، عدم وجود بديل لتنفيذ اتفاقيات مينسك.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير خارجية بولندا التي تترأس حاليا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الثلاثاء: "لقد أكدنا من جديد أنه لا بديل عن التنفيذ الكامل والمتسق لمجموعة تدابير مينسك، ونتوقع أن الرئاسة الحالية (لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا)، بما في ذلك من خلال ممثلها الخاص في أوكرانيا وفي فريق الاتصال، ستتحرك في هذا الاتجاه، في أقرب وقت ممكن وبطريقة مسؤولة".
وأكد لافروف أن الحديث عن أن التدريبات الروسية
البيلاروسية تم افتعالها لغزو أوكرانيا هي مجرد تكهنات.
"لقد علقت في وقت سابق على التكهنات بأن التدريبات الروسية البيلاروسية قد بدأت من أجل "مهاجمة" أوكرانيا من جهة الشمال و" الاستيلاء" على كييف.. كل هذه السيناريوهات الجنونية تم تكرار نشرها عدة مرات من قبل وسائل علام ذات وزن، لسوء الحظ، ولكن على ما يبدو، فإن الإثارة التي يشعر بها قادة الجوقة وكتّاب السيناريو لكل هذه الإجراءات تضغط على وسائل الإعلام أيضا".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وشدد وزير الخارجية الروسي، على أن الشيء الرئيسي الآن هو "ضمان حوار مباشر بين كييف ودونيتسك ولوغانسك".
وبين لافروف أن موسكو تتوقع تفاعلا بناء مع دونيتسك ولوغانسك من قيادة بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
"من الضروري أيضا ضمان حيادية مراقبة الوضع من قبل بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونتوقع تعاون وعمل بناء من قيادتها مع سلطات دونيتسك ولوغانسك، كما هو مطلوب في تفويض البعثة".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وقال لافروف، إن روسيا ستنشر ردها على ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية. "وفيما يتعلق بالنشر، هناك بروتوكول وأمور فنية يجب مراعاتها، وسيتم النشر قريبا. بالطبع سننشر هذه الوثيقة، فليس لدينا ما نخجل منه".