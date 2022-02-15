https://arabic.sputniknews.com/20220215/لافروف-لا-بديل-عن-التنفيذ-الكامل-لاتفاقيات-مينسك-1058642882.html

لافروف لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: لا بديل عن اتفاقيات مينسك

لافروف لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: لا بديل عن اتفاقيات مينسك

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيغنيف راو، عدم وجود بديل لتنفيذ اتفاقيات مينسك. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T11:14+0000

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روسيا

العالم

اتفاقيات مينسك

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وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير خارجية بولندا التي تترأس حاليا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الثلاثاء: "لقد أكدنا من جديد أنه لا بديل عن التنفيذ الكامل والمتسق لمجموعة تدابير مينسك، ونتوقع أن الرئاسة الحالية (لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا)، بما في ذلك من خلال ممثلها الخاص في أوكرانيا وفي فريق الاتصال، ستتحرك في هذا الاتجاه، في أقرب وقت ممكن وبطريقة مسؤولة".وأكد لافروف أن الحديث عن أن التدريبات الروسية البيلاروسية تم افتعالها لغزو أوكرانيا هي مجرد تكهنات.وشدد وزير الخارجية الروسي، على أن الشيء الرئيسي الآن هو "ضمان حوار مباشر بين كييف ودونيتسك ولوغانسك".وبين لافروف أن موسكو تتوقع تفاعلا بناء مع دونيتسك ولوغانسك من قيادة بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وقال لافروف، إن روسيا ستنشر ردها على ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية. "وفيما يتعلق بالنشر، هناك بروتوكول وأمور فنية يجب مراعاتها، وسيتم النشر قريبا. بالطبع سننشر هذه الوثيقة، فليس لدينا ما نخجل منه".

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