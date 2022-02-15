https://arabic.sputniknews.com/20220215/لماذا-تتعرقل-عقود-الاستثمار-في-العراق-1058648225.html
لماذا تتعرقل عقود الاستثمار في العراق
لماذا تتعرقل عقود الاستثمار في العراق
توقف اتفاق قيمته 27 مليار دولار بين شركة "توتال" الفرنسية والعراق، وسط خلافات بشأن الشروط والمخاطر التي ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T12:08+0000
2022-02-15T12:08+0000
2022-02-15T12:08+0000
راديو
هموم عراقية
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لماذا تتعرقل عقود الاستثمار في العراق
لماذا تتعرقل عقود الاستثمار في العراق
واتفقت "توتال" العام الماضي على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة الجنوبية على مدى 25 عاما، والاتفاق الذي وقعته وزارة النفط العراقية في سبتمبر/أيلول 2021، جاء بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.فهل كان هذا العقد مبنيا على مجاملة سياسية أم حاجة اقتصادية للعراق؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور منار العبيدي:وأضاف العبيدي:إعداد وتقديم: ضياء حسون...التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2022
ضياء حسون
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ضياء حسون
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
لماذا تتعرقل عقود الاستثمار في العراق
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توقف اتفاق قيمته 27 مليار دولار بين شركة "توتال" الفرنسية والعراق، وسط خلافات بشأن الشروط والمخاطر التي ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.
واتفقت "توتال" العام الماضي على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة الجنوبية على مدى 25 عاما، والاتفاق الذي وقعته وزارة النفط العراقية في سبتمبر/أيلول 2021، جاء بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
فهل كان هذا العقد مبنيا على مجاملة سياسية أم حاجة اقتصادية للعراق؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية
" على أثير راديو "سبوتنيك
" الخبير الاقتصادي الدكتور منار العبيدي:
"يحتاج العراق إلى استثمارات كثيرة أهمها في القطاع النفطي الذي تعتمد عليه الحكومة اعتمادا كبيرا، وبقيمة 27 مليار وقع العراق استثمارا مع شركة (توتال) الفرنسية في قطاعي النفط والكهرباء، وهي استثمارات تساهم في زيادة إنتاج العراق من النفط، في ظل تراجع الاستثمارات العالمية للنفط، لكن مع سهولة استخراج النفط في العراق سيؤدي ذلك إلى زيادة الناتج المحلي للبلد، لكن ما يعيق هذه التعاقدات هي البيروقراطية الموجودة في دوائر الدولة العراقية، إضافة إلى التدخلات السياسية، وهي أمور تبعد أي مستثمر من الاستثمار في العراق، الذي يحتل مراكز متأخرة وفقا لتقرير سهولة أداء الأعمال".
"فيما يخص تدخلات الولايات المتحدة في عقود الاستثمار فيمكن القول إن استراتيجية الولايات المتحدة في العراق تغيرت، حيث قل توسع الولايات المتحدة دوليا كما كان في السابق، لذا لا أرى تدخلات أمريكية مباشرة في مثل هكذا عقود، فهناك العديد من العقود الكبيرة أبرمت مع شركات صينية ولم نرى تدخلات أمريكية فيها، لكن قد تكون هناك تدخلات إقليمية تعرقل بعض المشاريع في العراق، كما لا أعتقد أن عقدا كبيرا كهذا مع شركة (توتال) جاء بناءً على مجاملة سياسية بين العراق وفرنسا، في ظل حاجة العراق الكبيرة إلى الاستثمارات في قطاع النفط، لكن طالما الوضع السياسي العراقي مربك بوجود الكثير من مراكز القوى التي لديها القدرة على تغيير بوصلة التوجه السياسي والاقتصادي للبلد، فإن مثل هكذا عقود سيتم عرقلتها وعدم استقرارها".
إعداد وتقديم: ضياء حسون...
التفاصيل في الملف الصوتي...