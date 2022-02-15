https://arabic.sputniknews.com/20220215/ماذا-فعل-الخوف-بالأسهم-الأوروبية-وكيف-تأثر-اليورو-ببيان-الدفاع-الروسية-1058578252.html

ماذا فعل الخوف بالأسهم الأوروبية... وكيف تأثر اليورو ببيان الدفاع الروسية

ماذا فعل الخوف بالأسهم الأوروبية... وكيف تأثر اليورو ببيان الدفاع الروسية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعدما اندفع المستثمرون لشراء الأسهم في قطاعات مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، بفعل مخاوف من الأزمة بين أوكرانيا... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T10:20+0000

2022-02-15T10:20+0000

2022-02-15T10:20+0000

اقتصاد

مؤشرات البورصة

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وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش بعدما أغلق في الجلسة الماضية عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، وفقا لوكالة رويترز.وكان مؤشرا قطاع الرعاية الصحية وقطاع الأغذية والمشروبات، وهما من المؤشرات التي تعتبر مستقرة نسبيا خلال فترات عدم اليقين، من بين أكبر الرابحين، في حين حصل مؤشر التعدين على دعم من قفزة بنسبة 3.9 بالمئة في سهم جلينكور بعد بيعها حصة في روسنفت الروسية.وارتفعت أسهم شركة التوظيف راندستاد بنسبة 3.6 بالمئة بعد أن تجاوزت الشركة توقعات السوق لأرباح الربع الأخير من العام، مدعومة بحركة توظيف لدى بعض عملائها الكبار من الشركات المتعددة الجنسيات.كما تعافى اليورو اليوم معوضا تقريبا كل خسائره التي تكبدها أمس، مدعوما بإعلان عودة بعض القوات الروسية في المناطق القريبة من أوكرانيا إلى قواعدها، بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية.وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.4 بالمئة إلى 1.1346 دولار، مع تعافي الأسهم الأوروبية بدعم تلك الأنباء.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة بعض القوات في المناطق العسكرية المجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها بعد استكمال التدريبات.ويتوجه المستشار الألماني أولاف شولتس إلى موسكو، اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مهمة لتهدئة التوترات واحتواء أي تصعيد محتمل.

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اقتصاد, مؤشرات البورصة