https://arabic.sputniknews.com/20220215/ما-مدى-خطورة-مرض-كرونز-على-الإنسان-وما-هي-أبرز-أعراضه؟-1058667015.html

ما مدى خطورة مرض "كرونز" على الإنسان وما هي أبرز أعراضه؟

ما مدى خطورة مرض "كرونز" على الإنسان وما هي أبرز أعراضه؟

أثار مؤدي المهرجانات الشعبية المصري، حمو بيكا، تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن إصاباته بوعكة صحية استدعت علاجه بدواء مرتفع التكلفة. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T17:49+0000

2022-02-15T17:49+0000

2022-02-15T17:49+0000

منوعات

علوم

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وقال بيكا خلال تصريحات تلفزيونية إن إصابته بمرض "كرونز" أجبرته على تلقي علاج (حقنة) بقيمة 130 ألف جنيه مصري (8.3 ألف دولار). فما هو مرض "كرونز" بالضبط؟وفقا لموقع عيادات "مايو" وهي مؤسسة طبية وبحثية أمريكية غير هادفة للربح، فإن "كرونز" هو أحد أشكال الالتهابات المعوية، ويصيب مناطق بعينها ضمن الطبقات العميقة للأمعاء، متسببا في التهابات شديدة.خلال الإصابة يشعر المريض بآلام في البطن وإسهال شديد، ويصيب المرض أجزاء من الأمعاء الغليظة والدقيقة، لكنه في بعض الأحيان قد يؤثر فقط في القولون.يمكن أن تظهر أعراض المرض فجأة وربما تنقطع في بعض الأوقات، لكنها غالبا ما تظهر بشكل متدرج، ويقول الأطباء إنها قد تكون مؤلمة جدا وربما تؤدي إلى مضاعفات قاتلة. أبرز الأعراض :آلام وتقلصات في البطننقص الوزنفقدان الشهيةالإسهالارتفاع درجة الحرارةالإرهاققرح الفمخروج دم مع البرازألم قرب فتحة الشرجأعراض الإصابات الحادة:التهاب الكبدالتهاب القنوات الصفراويةفقر الدم ونقص الجديدحصوات الكلىالتهاب الجلدالتهاب العينينالتهاب المفاصلتأخر النمو (الأطفال)تأخر التطور الجنسي (الأطفال)بالنسبة للعلاج، فلا يوجد هناك وصفة محددة للتعامل مع المرض، لكن بعض الطرق العلاجية تحقق نتائج جيدة من شأنها الحد من الأعراض بشكل كبير والقضاء على الالتهابات المزمنة.بجانب تحسين النظام الغذائي تشمل الطرق العلاجية؛ مضادات الالتهاب ومثبطات الجهاز المناعي والمضادات الحيوية، فيما تعتبر الجراحة أحد الخيارات الأخيرة حيث أنها ليست بالضرورة تقضي على المرض.

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منوعات, علوم