https://arabic.sputniknews.com/20220215/ما-هو-الحد-الأقصى-لتناول-الشاي-والقهوة-يوميا-وعلاقته-بالجهاز-المناعي-1058668939.html
ما هو الحد الأقصى لتناول الشاي والقهوة يوميا وعلاقته بالجهاز المناعي؟
ما هو الحد الأقصى لتناول الشاي والقهوة يوميا وعلاقته بالجهاز المناعي؟
تنتشر الفيروسات المعدية بصورة كبيرة خلال فصل الشتاء ما يتطلب تعزيز قدرة الجهاز المناعي للإنسان ليكون قادرا على التصدي لها بالكفاءة المطلوبة. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T19:58+0000
2022-02-15T19:58+0000
2022-02-15T19:58+0000
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وتعتمد عملية مكافحة الفيروسات على شقين أحدهما تناول المشروبات التي تعزز من قدرة الجهاز المناعي والثاني هو عدم تناول الأشياء التي يمكن أن تؤثر سلبا على كفاءته.ويقول تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، ومنها القهوة يمكن أن تقلل من كفاءة الجهاز المناعي في تصديه للفيروسات المعدية.ولفت التقرير إلى ضرورة تناول المشروبات غير الكحولية بصورة كبيرة، مع التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين.وأوضح الموقع أن تناول كميات كبيرة من القهوة أو الشاي يجعل الكافيين أشبه بمدرات البول التي تساهم في فقدان الجسم للسوائل بصورة كبيرة، إضافة إلى تقارير تشير إلى دوره في إفراز هرمونات "الكورتيزول" المسببة للتوتر والالتهابات التي يمكن أن تؤثر سلبا على الجهاز المناعي.يذكر أن دراسات سابقة تحدثت عن دور القهوة في الحد من قدرة خلايا الدم البيضاء على الانقسام بصورة تعيق قدرة الجهاز المناعي على محاربة العدوى.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/مشروبات-نتناولها-يوميا-يمكن-أن-تزيد-من-مخاطر-الإصابة-بالسرطان-1057443441.html
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منوعات
ما هو الحد الأقصى لتناول الشاي والقهوة يوميا وعلاقته بالجهاز المناعي؟
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تنتشر الفيروسات المعدية بصورة كبيرة خلال فصل الشتاء ما يتطلب تعزيز قدرة الجهاز المناعي للإنسان ليكون قادرا على التصدي لها بالكفاءة المطلوبة.
وتعتمد عملية مكافحة الفيروسات على شقين أحدهما تناول المشروبات
التي تعزز من قدرة الجهاز المناعي والثاني هو عدم تناول الأشياء التي يمكن أن تؤثر سلبا على كفاءته.
ويقول تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن المشروبات التي تحتوي على الكافيين، ومنها القهوة يمكن أن تقلل من كفاءة الجهاز المناعي في تصديه للفيروسات المعدية.
ولفت التقرير إلى ضرورة تناول المشروبات غير الكحولية بصورة كبيرة، مع التقليل من تناول المشروبات
التي تحتوي على مادة الكافيين.
وتابع: "يجب ألا يتجاوز إجمالي ما يتم تناوله من المشروبات المحتوية على الكافيين 4 أكواب قهوة أو 8 أكواب من الشاي يوميا.
وأوضح الموقع أن تناول كميات كبيرة
من القهوة أو الشاي يجعل الكافيين أشبه بمدرات البول التي تساهم في فقدان الجسم للسوائل بصورة كبيرة، إضافة إلى تقارير تشير إلى دوره في إفراز هرمونات "الكورتيزول" المسببة للتوتر والالتهابات التي يمكن أن تؤثر سلبا على الجهاز المناعي.
يذكر أن دراسات سابقة تحدثت عن دور القهوة في الحد من قدرة خلايا الدم البيضاء على الانقسام بصورة تعيق قدرة الجهاز المناعي على محاربة العدوى.