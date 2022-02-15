https://arabic.sputniknews.com/20220215/محمد-بن-راشد-يستقبل-أردوغان-في-معرض-إكسبو-2020-دبي-صور-1058642584.html

محمد بن راشد يستقبل أردوغان في معرض "إكسبو 2020 دبي"... صور

محمد بن راشد يستقبل أردوغان في معرض "إكسبو 2020 دبي"... صور

استقبل حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، ‏في معرض "إكسبو 2020 دبي".‏ 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T11:18+0000

2022-02-15T11:18+0000

2022-02-15T11:18+0000

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وبحث ابن راشد مع أردوغان في لقائهما سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصل إلى الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين، في أول زيارة له للدولة الخليجية منذ 10 سنوات.وتأتي زيارة أردوغان لمعرض "إكسبو 2020 دبي" تزامنا مع الاحتفال بـ"اليوم الوطني التركي".واستقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، مع الرئيس التركي في قصر الوطن بأبو ظبي، والذي عبر له عن "شكره وتقديره لموقف تركيا بشأن إدانة الهجمات الحوثية على الإمارات، ‏وتضامنها مع الدولة في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية، متمنيا لتركيا دوام الأمن والاستقرار ‏والازدهار"‏‎.وشهد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارة الأخيرة للإمارات تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين، فيما تشمل مجالات الاستثمار، والزراعة والصحة، والنقل، والصناعات، والتقنيات المتقدمة، والثقافة والشباب والعمل المناخي.

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