https://arabic.sputniknews.com/20220215/مسؤول-البحرية-الأمريكية-تدرس-استخدام-زوارق-إسرائيلية-مسيرة-وسط-توتر-مع-إيران-1058651266.html
مسؤول: البحرية الأمريكية تدرس استخدام زوارق إسرائيلية مسيرة وسط توتر مع إيران
مسؤول: البحرية الأمريكية تدرس استخدام زوارق إسرائيلية مسيرة وسط توتر مع إيران
تدرس البحرية الأمريكية الاستعانة بزوارق إسرائيلية مسيرة في عملياتها المشتركة بالشرق الأوسط، في خطوة قد تعمق دور تل أبيب المتصاعد في الترتيبات العسكرية... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T13:05+0000
2022-02-15T13:05+0000
2022-02-15T13:05+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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وتستضيف البحرين، التي يوجد فيها مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والعديد من فرق المهام البحرية الدولية، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في زيارة هي الأولى من نوعها بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020.وقال مسؤولون لوكالة رويترز إن من المقرر أن تصبح إسرائيل الدولة رقم 29 التي تعين ملحقا عسكريا في مقر الأسطول الخامس في المنامة، وأضافوا أن الملحق العسكري الذي لم يتم الإعلان عن اسمه بعد من المحتمل أن يكون برتبة كابتن أو كوماندر.وأشار المسؤول إلى أن "الهدف هو إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة" على الصعيد الثنائي بين إسرائيل والأسطول، في إشارة إلى إلحاق المبعوث الإسرائيلي بالأسطول في البحرين".قال المسؤول الأمريكي إن الأسطول يفحص عشرات الزوارق المسيرة باعتبارها جزءا من التدريبات الحالية بالخليج وإنه مهتم بالزوارق البحرية المسيرة المصنوعة في إسرائيل باعتبارها مكملا ممكنا للطائرات المسيرة والمعدات المسيرة تحت سطح الماء.وقال المسؤول: "الإسرائيليون منوطون بالتأكيد بتوفير هذه التكنولوجيا"، مضيفا أن ضابطا بالأسطول زار حيفا في الأسابيع الماضية لدراسة الأمر.وفي نوفمبر/تشرين الثاني شاركت قوات من الإمارات والبحرين وإسرائيل والقيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية ومقرها البحرين في تدريب أمني في البحر الأحمر، وهو أول مناورة بحرية معترف بها علنا بين الولايات المتحدة وإسرائيل والبلدين الخليجيين.وفي وقت سابق من الشهر الجاري وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا للتعاون الأمني هو الأول الذي توقعه إسرائيل مع دولة خليجية.وقال بينيت لصحيفة الأيام البحرينية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل والبحرين تواجهان تحديات أمنية رئيسية تنشأ من مصدر واحد هو جمهورية إيران الإسلامية.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/سفير-إسرائيل-العلاقات-مع-البحرين-أمنية-في-الأساس-لمواجهة-التهديدات-الإقليمية-1058603568.html
https://arabic.sputniknews.com/20220213/أضخم-تمرين-بحري-في-الشرق-الأوسط-تشارك-فيه-إسرائيل-و13-دولة-عربية-1058493081.html
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العالم, أخبار إسرائيل اليوم
مسؤول: البحرية الأمريكية تدرس استخدام زوارق إسرائيلية مسيرة وسط توتر مع إيران
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تدرس البحرية الأمريكية الاستعانة بزوارق إسرائيلية مسيرة في عملياتها المشتركة بالشرق الأوسط، في خطوة قد تعمق دور تل أبيب المتصاعد في الترتيبات العسكرية بالمنطقة.
وتستضيف البحرين، التي يوجد فيها مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والعديد من فرق المهام البحرية الدولية، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في زيارة هي الأولى من نوعها بعد تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2020.
وقال مسؤولون لوكالة رويترز إن من المقرر أن تصبح إسرائيل الدولة رقم 29 التي تعين ملحقا عسكريا في مقر الأسطول الخامس في المنامة، وأضافوا أن الملحق العسكري الذي لم يتم الإعلان
عن اسمه بعد من المحتمل أن يكون برتبة كابتن أو كوماندر.
وأشار المسؤول إلى أن "الهدف هو إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة" على الصعيد الثنائي بين إسرائيل والأسطول، في إشارة إلى إلحاق المبعوث الإسرائيلي بالأسطول في البحرين".
قال المسؤول الأمريكي إن الأسطول يفحص عشرات الزوارق المسيرة باعتبارها جزءا من التدريبات الحالية بالخليج وإنه مهتم بالزوارق البحرية المسيرة المصنوعة في إسرائيل باعتبارها مكملا ممكنا للطائرات المسيرة والمعدات المسيرة تحت سطح الماء.
وقال المسؤول: "الإسرائيليون منوطون بالتأكيد بتوفير هذه التكنولوجيا"، مضيفا أن ضابطا بالأسطول زار حيفا في الأسابيع الماضية لدراسة الأمر.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني شاركت قوات من الإمارات والبحرين وإسرائيل والقيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية ومقرها البحرين في تدريب أمني في البحر الأحمر، وهو أول مناورة بحرية معترف بها علنا بين الولايات المتحدة وإسرائيل والبلدين الخليجيين.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا للتعاون الأمني
هو الأول الذي توقعه إسرائيل مع دولة خليجية.
وقال بينيت لصحيفة الأيام البحرينية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل والبحرين تواجهان تحديات أمنية رئيسية تنشأ من مصدر واحد هو جمهورية إيران الإسلامية.