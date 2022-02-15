https://arabic.sputniknews.com/20220215/مسؤول-في-اللجنة-الأولمبية-يكشف-عن-طريقة-دخول-المادة-المحظورة-إلى-جسد-المتزلجة-الروسية-فالييفا--1058569624.html

مسؤول في اللجنة الأولمبية يكشف عن طريقة دخول المادة المحظورة إلى جسد المتزلجة الروسية فالييفا

مسؤول في اللجنة الأولمبية يكشف عن طريقة دخول المادة المحظورة إلى جسد المتزلجة الروسية فالييفا

أعلن ممثل اللجنة الأولمبية الدولية، دينيس أوزوالد، أن المادة المحظورة التي تم اكتشافها عند المتزلجة الروسية، كاميلا فالييفا، دخلت من خلال منتج تناولته استخدمه... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T07:28+0000

2022-02-15T07:28+0000

2022-02-15T07:28+0000

بكين 2022

رياضة

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وجاءت تصريحات أوزوالد، عبر تغريدة على صفحته الرسمية على منصة "تويتر"، قال فيها: "المادة المحظورة التي عثر عليها في اختبار المنشطات عند المتزلجة الروسية فالييفا ظهرت في المنتج الذي تناوله جدها". أصدرت اللجنة الأولمبية الأمريكية بيانًا بشأن قرار محكمة التحكيم الرياضي (CAS) السماح للمتزلجة الروسية البالغة من العمر 15 عامًا كاميلا فالييفا، المشاركة في المسابقات الفردية للتزلج على الجليد ببطولة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022.وجاء في البيان: "نشعر بخيبة أمل من الإشارة التي يرسلها هذا القرار. تقع على عاتق المجتمع الأولمبي بأكمله مسؤولية جماعية لحماية نزاهة الرياضة حتى يفي الرياضيون والمدربون وجميع المشاركين بأعلى المعايير، للرياضيين الحق في معرفة أنهم يتنافسون في ظل ظروف متساوية. للأسف فقد حُرموا اليوم من هذا الحق. يبدو أن هذا يمثل فصلًا آخر في تجاهل روسيا الممنهج والواسع النطاق لنقاء هذه الرياضة"، بحسب ما ذكر موقع "championat".وذكرت الوكالة الدولية لاختبار المنشطات (ITA)، أن نتائج اختبار فالييفا أثبتت تعاطيها دواء تريمتازيدين في 25 ديسمبر/كانون الأول 2021. وتم إرسال نتيجة الاختبار من قبل مختبر مكافحة المنشطات في ستوكهولم في 8 فبراير/ شباط.وقال مارك آدامز، رئيس الخدمة الصحفية للجنة الأولمبية الدولية، إن اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ترحب ببدء التحقيق مع مرافقي المتزلجة الروسية كاميلا فالييفا بعد نشر حقيقة اختبار المنشطات الإيجابي للرياضية.

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رياضة