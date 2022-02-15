https://arabic.sputniknews.com/20220215/مصر-الحرمان-من-الدعم-عقوبة-أي-تعد-جديد-على-الأراضي-الزراعية-1058664438.html
مصر... الحرمان من الدعم عقوبة أي تعد جديد على الأراضي الزراعية
مصر... الحرمان من الدعم عقوبة أي تعد جديد على الأراضي الزراعية
أعلن رئيس الحكومة، في مصر، مصطفى مدبولي، قرارا بإلغاء كل أشكال الدعم الذي يحصل عليه المواطن في حالة تعديه على الأراضي الزراعية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T16:33+0000
2022-02-15T16:33+0000
2022-02-15T16:33+0000
مصر
أخبار مصر الآن
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وقال مدبولي، خلال اجتماع، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود رصد التغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، وكذا موقف إزالة التعديات والمخالفات، حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، إن الحكومة تعمل على توحيد جهود مراقبة التغيرات المكانية التي تحدث على الأراضي الزراعية، في إطار مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، بحسب موقع اليوم السابع.وأكد مدبولي أنه "يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية"، وشدد على أن "أي مخالفة جديدة يتم رصدها وفق ذلك سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف؛ سواء دعم التموين، أو الخبز، أو صرف الأسمدة، وغيرها من أشكال الدعم المختلفة".ووجه رئيس الحكومة المصرية أن يتم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار على الفور، مع ضرورة القيام فورا بإزالة المخالفات والتعديات.وطلب مدبولي أن يُعرض عليه تقرير يوميّ بمستجدات موقف رصد التعديات وإزالتها، و"أن يكون أول تقرير يبدأ كل المحافظين يومهم به، هو تقرير متابعة موقف التغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، وما تم إجراؤه في هذه المخالفات".
مصر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
مصر... الحرمان من الدعم عقوبة أي تعد جديد على الأراضي الزراعية
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أعلن رئيس الحكومة، في مصر، مصطفى مدبولي، قرارا بإلغاء كل أشكال الدعم الذي يحصل عليه المواطن في حالة تعديه على الأراضي الزراعية.
وقال مدبولي، خلال اجتماع، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود رصد التغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، وكذا موقف إزالة التعديات والمخالفات، حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، إن الحكومة تعمل على توحيد جهود مراقبة التغيرات المكانية التي تحدث على الأراضي الزراعية، في إطار مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، بحسب موقع اليوم السابع
.
وأكد مدبولي أنه "يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية"، وشدد على أن "أي مخالفة جديدة يتم رصدها وفق ذلك سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف؛ سواء دعم التموين، أو الخبز، أو صرف الأسمدة، وغيرها من أشكال الدعم المختلفة".
ووجه رئيس الحكومة المصرية أن يتم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار على الفور، مع ضرورة القيام فورا بإزالة المخالفات والتعديات.
وطلب مدبولي أن يُعرض عليه تقرير يوميّ بمستجدات موقف رصد التعديات وإزالتها، و"أن يكون أول تقرير يبدأ كل المحافظين يومهم به، هو تقرير متابعة موقف التغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، وما تم إجراؤه في هذه المخالفات".