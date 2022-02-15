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مصر تطلب تأجيل مباراتها مع السنغال في تصفيات التأهل لكأس العالم
مصر تطلب تأجيل مباراتها مع السنغال في تصفيات التأهل لكأس العالم
أرسل اتحاد كرة القدم في مصر خطابا للاتحاد الدولي للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T13:49+0000
2022-02-15T13:49+0000
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وبحسب موقع "واتس كورة"، قرر الاتحاد برئاسة جمال علام، إرسال خطاب للاتحاد الدولي للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، لتقام المباراة يوم 29 مارس/ آذار المقبل بدلاً من 28 من الشهر نفسه.وسبق وتلقى الاتحاد خطابا من الفيفا يعلنه فيه أنه تحدد يومي 25 و28 مارس/ آذار موعدا لمواجهتي مصر والسنغال في تصفيات الدور الحاسم لكأس العالم 2022.ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين المنتخبين في استاد القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب دياموند الأولمبي بالسنغال، وتم تحديد الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة موعداً للمباراتين.
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رياضة, مصر, أخبار مصر الآن

مصر تطلب تأجيل مباراتها مع السنغال في تصفيات التأهل لكأس العالم

13:49 GMT 15.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالمنتخب المصري لكرة القدم في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب الكاميرون، 3 فبراير/ شباط 2022
المنتخب المصري لكرة القدم في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب الكاميرون، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أرسل اتحاد كرة القدم في مصر خطابا للاتحاد الدولي للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم.
وبحسب موقع "واتس كورة"، قرر الاتحاد برئاسة جمال علام، إرسال خطاب للاتحاد الدولي للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، لتقام المباراة يوم 29 مارس/ آذار المقبل بدلاً من 28 من الشهر نفسه.
وسبق وتلقى الاتحاد خطابا من الفيفا يعلنه فيه أنه تحدد يومي 25 و28 مارس/ آذار موعدا لمواجهتي مصر والسنغال في تصفيات الدور الحاسم لكأس العالم 2022.
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين المنتخبين في استاد القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب دياموند الأولمبي بالسنغال، وتم تحديد الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة موعداً للمباراتين.
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