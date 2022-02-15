https://arabic.sputniknews.com/20220215/مصر-تطلب-تأجيل-مباراتها-مع-السنغال-في-تصفيات-التأهل-لكأس-العالم--1058654094.html
مصر تطلب تأجيل مباراتها مع السنغال في تصفيات التأهل لكأس العالم
مصر تطلب تأجيل مباراتها مع السنغال في تصفيات التأهل لكأس العالم
أرسل اتحاد كرة القدم في مصر خطابا للاتحاد الدولي للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T13:49+0000
2022-02-15T13:49+0000
2022-02-15T13:49+0000
رياضة
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058035580_0:0:1035:582_1920x0_80_0_0_e0c586d05e3b01660b2208ebdce3f256.jpg
وبحسب موقع "واتس كورة"، قرر الاتحاد برئاسة جمال علام، إرسال خطاب للاتحاد الدولي للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، لتقام المباراة يوم 29 مارس/ آذار المقبل بدلاً من 28 من الشهر نفسه.وسبق وتلقى الاتحاد خطابا من الفيفا يعلنه فيه أنه تحدد يومي 25 و28 مارس/ آذار موعدا لمواجهتي مصر والسنغال في تصفيات الدور الحاسم لكأس العالم 2022.ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين المنتخبين في استاد القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب دياموند الأولمبي بالسنغال، وتم تحديد الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة موعداً للمباراتين.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/1058035580_0:0:867:650_1920x0_80_0_0_9e3e1afa4e92d8b5f4cbc61e60dc4795.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مصر, أخبار مصر الآن
مصر تطلب تأجيل مباراتها مع السنغال في تصفيات التأهل لكأس العالم
تابعنا عبر
أرسل اتحاد كرة القدم في مصر خطابا للاتحاد الدولي للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم.
وبحسب موقع "واتس كورة
"، قرر الاتحاد برئاسة جمال علام، إرسال خطاب للاتحاد الدولي للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، لتقام المباراة يوم 29 مارس/ آذار المقبل بدلاً من 28 من الشهر نفسه.
وسبق وتلقى الاتحاد خطابا من الفيفا يعلنه فيه أنه تحدد يومي 25 و28 مارس/ آذار موعدا لمواجهتي مصر والسنغال في تصفيات الدور الحاسم لكأس العالم 2022.
ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين المنتخبين في استاد القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب دياموند الأولمبي بالسنغال، وتم تحديد الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة موعداً للمباراتين.