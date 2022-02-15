https://arabic.sputniknews.com/20220215/مصر-وزارة-الصحة-تكشف-الموعد-النهائي-لتلقي-الجرعة-التنشيطية-ضد-فيروس-كورونا-1058581911.html
مصر... وزارة الصحة تكشف الموعد النهائي لتلقي الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا
مصر... وزارة الصحة تكشف الموعد النهائي لتلقي الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا
كشفت وزارة الصحة المصرية عن الموعد النهائي الذي يجب أن يتلقى فيه المواطن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
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وقال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المواطن لديه مهلة 60 يوما، لتلقي الجرعة التنشيطية بداية من تلقيه رسالة عبر هاتفه المحمول تخبره بموعدها.وأكد عبدالغفار أن ارتفاع نسب تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا أدى إلى تقليل نسبة الإصابة بالفيروس، وكذلك دخول الحالات إلى المستشفى.جاءت تصريحات عبدالغفار، على هامش اجتماع لخالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة، مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، أوردها موقع مصراوي المحلي.
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مصر... وزارة الصحة تكشف الموعد النهائي لتلقي الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا
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كشفت وزارة الصحة المصرية عن الموعد النهائي الذي يجب أن يتلقى فيه المواطن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا.
وقال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المواطن لديه مهلة 60 يوما، لتلقي الجرعة التنشيطية بداية من تلقيه رسالة عبر هاتفه المحمول تخبره بموعدها.
وأكد عبدالغفار أن ارتفاع نسب تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا أدى إلى تقليل نسبة الإصابة بالفيروس، وكذلك دخول الحالات إلى المستشفى.
جاءت تصريحات عبدالغفار، على هامش اجتماع لخالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة، مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، أوردها موقع مصراوي المحلي
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