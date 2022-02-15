https://arabic.sputniknews.com/20220215/مقترحات-آبل-لتطبيقات-المواعدة-في-هولندا-تغرم-الشركة-5-ملايين-يورو-أخرى-1058576363.html

مقترحات "آبل" لتطبيقات المواعدة في هولندا تغرم الشركة 5 ملايين يورو أخرى

مقترحات "آبل" لتطبيقات المواعدة في هولندا تغرم الشركة 5 ملايين يورو أخرى

لم تحقق مقترحات "آبل" الجديدة لتطبيقات المواعدة في هولندا ما يكفي لإرضاء الجهة المنظمة للمنافسة في الدولة، والتي أعلنت أنها تغرم الشركة 5 ملايين يورو أخرى،... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T09:49+0000

2022-02-15T09:49+0000

2022-02-15T09:49+0000

العالم

شركة آبل

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وبحسب "The Verge"، يصل المجموع بذلك إلى 20 مليون يورو، حوالي 22.6 مليون دولار، حيث من المقرر أن تستمر هذه الغرامات أسبوعيًا بينما تعتقد هيئة المستهلكين والأسواق "ACM" أن شركة آبل لا تمتثل لطلبها.وينص طلب ACM، الذي تم الإعلان عنه في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على أن تسمح آبل لمطوري تطبيقات المواعدة فقط، باستخدام بدائل لنظام الدفع داخل التطبيق من آبل في الدولة، حيث أعلنت آبل لأول مرة عن نيتها الامتثال للطلب في منتصف يناير/ كانون الثاني، وقدمت تفاصيل كاملة لخططها في وقت سابق من هذا الشهر.لكن ACM ليست راضية عن تفاصيل مقترحات آبل وتقول، إن "الشروط المنقحة التي فرضتها آبل على موفري تطبيقات المواعدة غير معقولة، وتخلق حاجزًا غير ضروري"، مشيرة إلى أنه لا يحبذ أن تطلب آبل من المطورين تقديم تطبيق ثنائي منفصل للسوق الهولندي، حيث سيخلق تكاليف إضافية للمطورين وسيجبر العملاء على تنزيل تطبيق جديد ومنفصل من أجل الوصول إلى الدفع البديل أنظمة.وقال المنظم إنه أيضًا غير راضٍ عن "العديد من العناصر الأخرى لمقترحات آبل، وإن آبل بحاجة إلى تعديلها لتجنب المزيد من الغرامات".ولا تزال الشركة المصنعة لـ "آيفون" تستأنف قرار ACM، حيث أشارت الشركة إلى أن تقديم بدائل لنظام الدفع داخل التطبيق الخاص بها "سيعرض تجربة المستخدم للخطر ويخلق تهديدات جديدة لخصوصية المستخدم وأمن البيانات"، فيما لم يرد ممثل من آبل على الفور على طلب "The Verge" للتعليق على إشعار ACM الأخير.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, شركة آبل