https://arabic.sputniknews.com/20220215/مقتل-شاب-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-بالضفة-الغربية-1058656975.html
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح في شمال غرب رام الله بالضفة الغربية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T14:35+0000
2022-02-15T14:35+0000
2022-02-15T14:35+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت الوزارة في بيان إن الشاب قتل متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.وذكرت وزارة الصحة أن الشاب القتيل نهاد أمين البرغوثي يبلغ من العمر 20 عاما وأنه من سكان قرية كفر عين.وأوضحت أن البرغوثي أصيب برصاص حي في البطن خلال المواجهات ظهر اليوم، ونقل على إثرها للمستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.ونقلت الوكالة عن الناشط الإعلامي بلال التميمي أن المواجهات اندلعت على مدخل القرية، أطلق خلالها جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول أمني أن حوالي 15 فلسطينيا رشقوا الحجارة نحو موقع عسكري قرب بلدة النبي صالح غربي رام الله. وأشار المسؤول إلى أن القوات الإسرائيلية ردت عليهم بإطلاق النار وقامت بتصفية أحدهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/إصابة-فلسطيني-في-تبادل-لإطلاق-النار-مع-الجيش-الإسرائيلي-شمالي-الضفة-1058520742.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح في شمال غرب رام الله بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن الشاب قتل متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية
.
وذكرت وزارة الصحة أن الشاب القتيل نهاد أمين البرغوثي يبلغ من العمر 20 عاما وأنه من سكان قرية كفر عين.
وأوضحت أن البرغوثي أصيب برصاص حي في البطن خلال المواجهات ظهر اليوم، ونقل على إثرها للمستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
ونقلت الوكالة عن الناشط الإعلامي بلال التميمي أن المواجهات اندلعت على مدخل القرية، أطلق خلالها جنود الجيش الإسرائيلي
الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول أمني أن حوالي 15 فلسطينيا رشقوا الحجارة نحو موقع عسكري قرب بلدة النبي صالح غربي رام الله. وأشار المسؤول إلى أن القوات الإسرائيلية ردت عليهم بإطلاق النار وقامت بتصفية أحدهم.