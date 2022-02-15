https://arabic.sputniknews.com/20220215/ملك-الأردن-يوجه-بصرف-100-دينار-للعاملين-في-الجيش-والأجهزة-الأمنية-والمتقاعدين-1058651075.html
ملك الأردن يوجه بصرف 100 دينار للعاملين في الجيش والأجهزة الأمنية والمتقاعدين
ملك الأردن يوجه بصرف 100 دينار للعاملين في الجيش والأجهزة الأمنية والمتقاعدين
وجه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، بصرف مبلغ 100 دينار (نحو 141 دولار)، لأفراد الجيش والعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T12:55+0000
2022-02-15T12:55+0000
2022-02-15T12:55+0000
أخبار الأردن
ملك الأردن عبدالله الثاني
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جاء ذلك بمناسبة "يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين" الذي يصادف 15 فبراير/ شباط من كل عام.وقال الديوان الملكي الأردني في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوجه بصرف مبلغ 100 دينار لرفاق السلاح من العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين في "يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى".وكان عاهل الأردن، قد أصدر في عام 2012 أمرا باعتبار 15 فبراير من كل عام، يوما للوفاء للمتقاعدين العسكريين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني
ملك الأردن يوجه بصرف 100 دينار للعاملين في الجيش والأجهزة الأمنية والمتقاعدين
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وجه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، بصرف مبلغ 100 دينار (نحو 141 دولار)، لأفراد الجيش والعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
جاء ذلك بمناسبة "يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين" الذي يصادف 15 فبراير/ شباط من كل عام.
وقال الديوان الملكي الأردني في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوجه بصرف مبلغ 100 دينار لرفاق السلاح من العاملين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين في "يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى".
وكان عاهل الأردن، قد أصدر في عام 2012 أمرا باعتبار 15 فبراير من كل عام، يوما للوفاء للمتقاعدين العسكريين.