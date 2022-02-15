https://arabic.sputniknews.com/20220215/من-سيشجع-بيكهام-الليلة-باريس-سان-جيرمان-أم-ريال-مدريد؟-1058652621.html

من سيشجع بيكهام الليلة باريس سان جيرمان أم ريال مدريد؟

من سيشجع بيكهام الليلة باريس سان جيرمان أم ريال مدريد؟

يتطلع ديفيد بيكهام لمشاهدة مباراة دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر لريال مدريد مع باريس سان جيرمان. 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T13:23+0000

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2022-02-15T13:23+0000

مجتمع

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وقال بيكهام في مقطع فيديو قصير نشره باريس سان جيرمان: "إذا نظرنا إلى اللاعبين وتاريخ هذين الفريقين، وإلى شغف الجماهير في هاتين المدينتين ، هذا اللقاء هو حلم لأي مشجع".مع ماضيه في كلا الناديين، اعترف بيكهام أنه سيجد صعوبة في دعم أحدهما ضد الآخر، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.وقال بيكهام: "أنا سعيد لأنني لن أكون في الملعب. من الرائع رؤية فريقين لعبت لهما يلعبان ضد بعضهما البعض.وأضاف: "ولكن، بصراحة، أفضل مشاهدتها في المنزل أمام جهاز التلفزيون. وبهذه الطريقة يمكنني الاحتفال بكل هدف، بغض النظر عمن يسجل."وتابع بيكهام: "يمكن أن تكون مباراة هجومية للغاية. فريقان رائعان يواجهان بعضهما البعض، وهما من أكثر الفرق إثارة في الوقت الحالي.

https://arabic.sputniknews.com/20220103/شائعات-قوية-تربط-مستقبل-ميسي-بديفيد-بيكهام-رغم-أنه-مازال-في-موسمه-الأول-مع-باريس-1054880944.html

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