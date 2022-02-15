عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220215/من-سيشجع-بيكهام-الليلة-باريس-سان-جيرمان-أم-ريال-مدريد؟-1058652621.html
من سيشجع بيكهام الليلة باريس سان جيرمان أم ريال مدريد؟
من سيشجع بيكهام الليلة باريس سان جيرمان أم ريال مدريد؟
يتطلع ديفيد بيكهام لمشاهدة مباراة دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر لريال مدريد مع باريس سان جيرمان. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T13:23+0000
2022-02-15T13:23+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102209/62/1022096276_0:153:3001:1841_1920x0_80_0_0_4cdf2cd4f06ab7ad4c24fc8a321a6848.jpg
وقال بيكهام في مقطع فيديو قصير نشره باريس سان جيرمان: "إذا نظرنا إلى اللاعبين وتاريخ هذين الفريقين، وإلى شغف الجماهير في هاتين المدينتين ، هذا اللقاء هو حلم لأي مشجع".مع ماضيه في كلا الناديين، اعترف بيكهام أنه سيجد صعوبة في دعم أحدهما ضد الآخر، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.وقال بيكهام: "أنا سعيد لأنني لن أكون في الملعب. من الرائع رؤية فريقين لعبت لهما يلعبان ضد بعضهما البعض.وأضاف: "ولكن، بصراحة، أفضل مشاهدتها في المنزل أمام جهاز التلفزيون. وبهذه الطريقة يمكنني الاحتفال بكل هدف، بغض النظر عمن يسجل."وتابع بيكهام: "يمكن أن تكون مباراة هجومية للغاية. فريقان رائعان يواجهان بعضهما البعض، وهما من أكثر الفرق إثارة في الوقت الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/شائعات-قوية-تربط-مستقبل-ميسي-بديفيد-بيكهام-رغم-أنه-مازال-في-موسمه-الأول-مع-باريس-1054880944.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102209/62/1022096276_170:0:2829:1994_1920x0_80_0_0_5f6598f4a3172f858b6f20dd0e27459c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

من سيشجع بيكهام الليلة باريس سان جيرمان أم ريال مدريد؟

13:23 GMT 15.02.2022
© AP Photo / Evan Agostiniديفيد بيكهام
ديفيد بيكهام - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Evan Agostini
تابعنا عبرGoogle news
يتطلع ديفيد بيكهام لمشاهدة مباراة دوري أبطال أوروبا في دور الستة عشر لريال مدريد مع باريس سان جيرمان.
وقال بيكهام في مقطع فيديو قصير نشره باريس سان جيرمان: "إذا نظرنا إلى اللاعبين وتاريخ هذين الفريقين، وإلى شغف الجماهير في هاتين المدينتين ، هذا اللقاء هو حلم لأي مشجع".
مع ماضيه في كلا الناديين، اعترف بيكهام أنه سيجد صعوبة في دعم أحدهما ضد الآخر، بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وقال بيكهام: "أنا سعيد لأنني لن أكون في الملعب. من الرائع رؤية فريقين لعبت لهما يلعبان ضد بعضهما البعض.
وأضاف: "ولكن، بصراحة، أفضل مشاهدتها في المنزل أمام جهاز التلفزيون. وبهذه الطريقة يمكنني الاحتفال بكل هدف، بغض النظر عمن يسجل."
وتابع بيكهام: "يمكن أن تكون مباراة هجومية للغاية. فريقان رائعان يواجهان بعضهما البعض، وهما من أكثر الفرق إثارة في الوقت الحالي.
لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه، 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2022
صحيفة: شائعات قوية تربط مستقبل ميسي بديفيد بيكهام رغم أنه مازال في موسمه الأول مع باريس
3 يناير, 08:27 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала