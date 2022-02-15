https://arabic.sputniknews.com/20220215/ميدالية-جديدة-لروسيا-في-أولمبياد-بكين-ضمن-منافسات-سباق-التزلج-التتابعي-على-الثلج-1058577866.html
ميداليات جديدة لروسيا في أولمبياد بكين ضمن بياثلون والتزلج السريع على مضمار قصير
ميداليات جديدة لروسيا في أولمبياد بكين ضمن بياثلون والتزلج السريع على مضمار قصير
نجح الفريق الأولمبي الروسي، اليوم الثلاثاء، بإحراز ميداليات جديدة في أولمبياد بكين 2022، وذلك ضمن منافسات ميداليات جديدة لروسيا في أولمبياد بكين ضمن منافسات... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T10:12+0000
2022-02-15T10:12+0000
2022-02-15T10:43+0000
رياضة
بكين 2022
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وأحرز الفريق الأولمبي النرويجي المركز الأول في مسابقة منافسات الرماية والتزلج على الثلج لمسافات بعيدة (بياثلون) وذلك خلال ساعة واحدة و89 دقيقة التي ضمت نحو 7 جولات مختلفة بمشاركة عدة متزلجين لمنافسات المجموعة.وحاز الفريق الفرنسي على المركز الثاني في المنافسات وذلك بفارق 27 ثانية عن الفريق الأول، أما الفريق الأولمبي الروسي فاحتل المركز الثالث وحصل كل من الروسي كريم خليلي وألكسندر لوغينوف ومكسيم تسفيتكوف وإدوارد لاتيبوف على الميداليات البرونزية.كما أحرز المتزلجون الروس على الجليد ضمن التزلج السريع على مضمار قصير على الميدالية الفضية ضمن فريق جماعي يتكون من دانييل ألدوشكين وسيرغي تروفيموف ورسلان زاخاروف.وأصبح مجموع ما حصل عليه الفريق الأولمبي الروسي 20 ميدالية في أولمبياد بكين منها 4 ذهبيات و7 فضيات و9 ميداليات برونزية.
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رياضة
ميداليات جديدة لروسيا في أولمبياد بكين ضمن بياثلون والتزلج السريع على مضمار قصير
10:12 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 10:43 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
نجح الفريق الأولمبي الروسي، اليوم الثلاثاء، بإحراز ميداليات جديدة في أولمبياد بكين 2022، وذلك ضمن منافسات ميداليات جديدة لروسيا في أولمبياد بكين ضمن منافسات الرماية والتزلج للمسافات البعيدة (بياثلون) والتزلج السريع على مضمار قصير.
وأحرز الفريق الأولمبي النرويجي المركز الأول في مسابقة منافسات الرماية والتزلج على الثلج لمسافات بعيدة (بياثلون) وذلك خلال ساعة واحدة و89 دقيقة التي ضمت نحو 7 جولات مختلفة بمشاركة عدة متزلجين لمنافسات المجموعة.
وحاز الفريق الفرنسي على المركز الثاني في المنافسات وذلك بفارق 27 ثانية عن الفريق الأول، أما الفريق الأولمبي الروسي فاحتل المركز الثالث وحصل كل من الروسي كريم خليلي وألكسندر لوغينوف ومكسيم تسفيتكوف وإدوارد لاتيبوف على الميداليات البرونزية.
كما أحرز المتزلجون الروس على الجليد ضمن التزلج السريع على مضمار قصير على الميدالية الفضية ضمن فريق جماعي يتكون من دانييل ألدوشكين وسيرغي تروفيموف ورسلان زاخاروف.
وأصبح مجموع ما حصل عليه الفريق الأولمبي الروسي 20 ميدالية في أولمبياد بكين منها 4 ذهبيات و7 فضيات و9 ميداليات برونزية.