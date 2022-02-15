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نقابة الممثلين المصريين تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة
نقابة الممثلين المصريين تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة
كشف عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان منير مكرم، اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات الحالة ‏الصحية للفنان أحمد حلاوة، بعد دخوله المستشفى إثر... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T15:08+0000
2022-02-15T15:08+0000
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وأشار مكرم إلى أن أحمد حلاوة تجاوز مرحلة الخطر، وأن حالته الصحية تشهد تحسنا طفيفا، لكنه مازال في في المستشفى، مطالبا محبيه وجمهوره بالدعاء له بالشفاء، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.وكانت ابنة أحمد حلاوة كشفت قبل يومين أن "حالة والدها لا تزال حرجة جدا".ويعد أحمد حلاوة من أبرز ممثلي الكوميديا في مصر منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو أستاذ في قسم علوم المسرح في كلية الآداب في جامعة حلوان.ومن أشهر أعمال أحمد حلاوة الفنية مسلسل "رأفت الهجان"، وتجسيده دور والد الفنان الكوميدي محمد هنيدي في مسرحية "طرائيعو"، ودوره في مسلسل "العراف" من بطولة عادل إمام، بينما كانت آخر أعماله الفنية مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي عرض بشهر رمضان الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220213/أحمد-حلاوة-وآخر-تطورات-حالته-الصحية-بعد-الإصابة-بكورونا-1058487736.html
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع, فيروس كورونا

نقابة الممثلين المصريين تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

15:08 GMT 15.02.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالقاهرة، مصر يوليو 2020
القاهرة، مصر يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
القاهرة، مصر يوليو 2020
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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كشف عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر، الفنان منير مكرم، اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات الحالة ‏الصحية للفنان أحمد حلاوة، بعد دخوله المستشفى إثر إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.‏
وأشار مكرم إلى أن أحمد حلاوة تجاوز مرحلة الخطر، وأن حالته الصحية تشهد تحسنا طفيفا، لكنه مازال في في المستشفى، مطالبا محبيه وجمهوره بالدعاء له بالشفاء، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.
وكانت ابنة أحمد حلاوة كشفت قبل يومين أن "حالة والدها لا تزال حرجة جدا".
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
أحمد حلاوة وآخر تطورات حالته الصحية بعد الإصابة بكورونا
13 فبراير, 10:59 GMT
ويعد أحمد حلاوة من أبرز ممثلي الكوميديا في مصر منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو أستاذ في قسم علوم المسرح في كلية الآداب في جامعة حلوان.
ومن أشهر أعمال أحمد حلاوة الفنية مسلسل "رأفت الهجان"، وتجسيده دور والد الفنان الكوميدي محمد هنيدي في مسرحية "طرائيعو"، ودوره في مسلسل "العراف" من بطولة عادل إمام، بينما كانت آخر أعماله الفنية مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي عرض بشهر رمضان الماضي.
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