هزة أرضية قوية تضرب إسرائيل
© AP Photoمقياس ريختر
© AP Photo
ضربت هزة أرضية قوية عدة مناطق في شمال إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في وقت لم تشكل خطورة على المواطنين.
وأفادت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الهزة الأرضية بلغت قوتها حوالي 3.5 على مقياس ريختر، ومركزها كان على بعد 15 كم من شمال شرق مدينة "بيت شان"، شمال البلاد.
רעידת אדמה שלישית בתוך כשלושה שבועות: רעש בעוצמה 3.5 דרגות הורגש בצפון הארץhttps://t.co/3azmfXroz2@guyvaron pic.twitter.com/YrZS6q9HHp— החדשות - N12 (@N12News) February 15, 2022
وذكرت القناة العبرية أن تلك الهزة الأرضية هي الثالثة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث نقلت على لسان سكان مدن شمال إسرائيل أنهم شعروا بهزات الزلزال.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الخط الساخن للبلاد سجل عشرات الاتصالات الهاتفية تفيد بوقوع هزة أرضية قوية شمال البلاد، في وقت لم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع إصابات أو أضرار لحقت بالسكان أو المواطنين الإسرائيليين جراء تلك الهزة.
פיקוד העורף: לא הופעלה התרעה לרעידת אדמה כי לא מדובר ברעידה שמסכנת את תושבי ישראל@Doron_Kadosh— גלצ (@GLZRadio) February 15, 2022
وأوضحت القناة نقلا عن بعض سكان المناطق الشمالية شعورهم بـ"زلزال قوي وكل الأثاث داخل المنزل يتحرك"، في وقت أشار قسم الزلازل بهيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، مساء اليوم، إلى وقوع زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، شمال البلاد.
ولفتت الهيئة الإسرائيلية إلى أن الزلزال وقع الساعة 20:54 مساء اليوم الثلاثاء، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.
המכון הגיאולוגי: רעידת האדמה – בעוצמה 3.5, במרחק 15 ק"מ צפונית-מזרחית לבית שאן. לראשונה הופעלה מערכת ההתרעה@CBeyar pic.twitter.com/WqCDuXq61j— כאן חדשות (@kann_news) February 15, 2022
ومن جانبها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحديث يدور عن هزة أرضية خفيفة لم تؤثر أو لم تشكل خطورة على المواطنين في البلاد.