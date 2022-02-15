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هزة أرضية قوية تضرب إسرائيل
هزة أرضية قوية تضرب إسرائيل
ضربت هزة أرضية قوية عدة مناطق في شمال إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في وقت لم تشكل خطورة على المواطنين. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T21:09+0000
2022-02-15T21:09+0000
إسرائيل
العالم العربي
هزة أرضية
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وأفادت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الهزة الأرضية بلغت قوتها حوالي 3.5 على مقياس ريختر، ومركزها كان على بعد 15 كم من شمال شرق مدينة "بيت شان"، شمال البلاد.وذكرت القناة العبرية أن تلك الهزة الأرضية هي الثالثة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث نقلت على لسان سكان مدن شمال إسرائيل أنهم شعروا بهزات الزلزال.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الخط الساخن للبلاد سجل عشرات الاتصالات الهاتفية تفيد بوقوع هزة أرضية قوية شمال البلاد، في وقت لم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع إصابات أو أضرار لحقت بالسكان أو المواطنين الإسرائيليين جراء تلك الهزة.وأوضحت القناة نقلا عن بعض سكان المناطق الشمالية شعورهم بـ"زلزال قوي وكل الأثاث داخل المنزل يتحرك"، في وقت أشار قسم الزلازل بهيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، مساء اليوم، إلى وقوع زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، شمال البلاد.ولفتت الهيئة الإسرائيلية إلى أن الزلزال وقع الساعة 20:54 مساء اليوم الثلاثاء، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.ومن جانبها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحديث يدور عن هزة أرضية خفيفة لم تؤثر أو لم تشكل خطورة على المواطنين في البلاد.
إسرائيل
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إسرائيل, العالم العربي, هزة أرضية

هزة أرضية قوية تضرب إسرائيل

21:09 GMT 15.02.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AP Photo
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ضربت هزة أرضية قوية عدة مناطق في شمال إسرائيل، اليوم الثلاثاء، في وقت لم تشكل خطورة على المواطنين.
وأفادت القناة العبرية الـ 12، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الهزة الأرضية بلغت قوتها حوالي 3.5 على مقياس ريختر، ومركزها كان على بعد 15 كم من شمال شرق مدينة "بيت شان"، شمال البلاد.
وذكرت القناة العبرية أن تلك الهزة الأرضية هي الثالثة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث نقلت على لسان سكان مدن شمال إسرائيل أنهم شعروا بهزات الزلزال.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الخط الساخن للبلاد سجل عشرات الاتصالات الهاتفية تفيد بوقوع هزة أرضية قوية شمال البلاد، في وقت لم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع إصابات أو أضرار لحقت بالسكان أو المواطنين الإسرائيليين جراء تلك الهزة.
وأوضحت القناة نقلا عن بعض سكان المناطق الشمالية شعورهم بـ"زلزال قوي وكل الأثاث داخل المنزل يتحرك"، في وقت أشار قسم الزلازل بهيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، مساء اليوم، إلى وقوع زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، شمال البلاد.
ولفتت الهيئة الإسرائيلية إلى أن الزلزال وقع الساعة 20:54 مساء اليوم الثلاثاء، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.
ومن جانبها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحديث يدور عن هزة أرضية خفيفة لم تؤثر أو لم تشكل خطورة على المواطنين في البلاد.
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