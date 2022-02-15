https://arabic.sputniknews.com/20220215/واحة-على-شكل-قلب-ناسا-تنشر-صورة-لمحافظة-مصرية-من-الأقمار-الصناعية-في-عيد-الحب-1058664298.html
"واحة على شكل قلب"... "ناسا" تنشر صورة لمحافظة مصرية من الأقمار الصناعية في عيد الحب
"واحة على شكل قلب"... "ناسا" تنشر صورة لمحافظة مصرية من الأقمار الصناعية في عيد الحب
احتفلت وكالة "ناسا" الأمريكية لعلوم الفضاء بمحافظة مصرية، بمناسبة عيد الحب "الفالنتاين"، الذي يزامن 14 فبراير/ شباط من كل عام. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T16:36+0000
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ونشر الحساب الرسمي لـ"ناسا إيرث" على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة لمحافظة الفيوم المصرية من الأقمار الصناعية، والتي تتشكل على هيئة قلب، وهو رمز "عيد الحب".وفي مقال لها بعنوان "واحة على شكل قلب"، ذكرت "ناسا" أنه أثناء تواجد رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية في مدار حول مصر، التقط صورة لهذا الحوض على شكل قلب على حدود نهر النيل والصحراء الغربية.وتابعت: "ينتشر المنخفض المعروف باسم واحة الفيوم على مساحة تزيد عن 1200 كيلومتر مربع، وتشكل من قاع بحيرة مويريس القديم".وأشارت إلى أن "المنطقة دعمت الحياة البشرية لأكثر من 8000 عام، وتوفر الموارد للعديد من أنواع الطيور والأسماك، فضلا عن الغزلان النحيلة المهددة بالانقراض".وختمت وكالة "ناسا" مقالها أن "بحر يوسف الذي يربط النيل بواحة الفيوم تشكّل في الأصل كفرع طبيعي للنهر، وفي عام 2300 قبل الميلاد تم توسيعه وتعميقه في قناة للمساعدة في تنظيم التدفق إلى الواحة، حيث تنقل القناة المياه العذبة والرواسب إلى المنطقة قبل تصريفها في بحيرة قارون".
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, ناسا
"واحة على شكل قلب"... "ناسا" تنشر صورة لمحافظة مصرية من الأقمار الصناعية في عيد الحب
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احتفلت وكالة "ناسا" الأمريكية لعلوم الفضاء بمحافظة مصرية، بمناسبة عيد الحب "الفالنتاين"، الذي يزامن 14 فبراير/ شباط من كل عام.
ونشر الحساب الرسمي لـ"ناسا إيرث" على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة لمحافظة الفيوم المصرية من الأقمار الصناعية، والتي تتشكل على هيئة قلب، وهو رمز "عيد الحب".
وفي مقال لها بعنوان "واحة على شكل قلب"، ذكرت "ناسا
" أنه أثناء تواجد رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية في مدار حول مصر، التقط صورة لهذا الحوض على شكل قلب على حدود نهر النيل والصحراء الغربية.
وتابعت: "ينتشر المنخفض المعروف باسم واحة الفيوم على مساحة تزيد عن 1200 كيلومتر مربع، وتشكل من قاع بحيرة مويريس القديم".
وأشارت إلى أن "المنطقة دعمت الحياة البشرية لأكثر من 8000 عام، وتوفر الموارد للعديد من أنواع الطيور والأسماك، فضلا عن الغزلان النحيلة المهددة بالانقراض".
وختمت وكالة "ناسا" مقالها أن "بحر يوسف الذي يربط النيل بواحة الفيوم تشكّل في الأصل كفرع طبيعي للنهر، وفي عام 2300 قبل الميلاد تم توسيعه وتعميقه في قناة للمساعدة في تنظيم التدفق إلى الواحة، حيث تنقل القناة المياه العذبة والرواسب إلى المنطقة قبل تصريفها في بحيرة قارون".