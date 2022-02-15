https://arabic.sputniknews.com/20220215/وزارة-البترول-المصرية-شركة-دراجون-أويل-الإماراتية-تحقق-أول-كشف-بترولي-بخليج-السويس-1058653498.html
وزارة البترول المصرية: شركة دراجون أويل الإماراتية تحقق أول كشف بترولي بخليج السويس
وزارة البترول المصرية: شركة دراجون أويل الإماراتية تحقق أول كشف بترولي بخليج السويس
أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، أن شركة دراجون أويل الإماراتية حققت أول كشف بترولي بخليج السويس. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T13:29+0000
2022-02-15T13:29+0000
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العالم العربي
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وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إن "مخزون النفط المتوقع الأولي المقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل داخل منطقة شمال شرق رمضان مع وجود احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء في خطة التنمية".وأوضح البيان أن الكشف البترولي تم الإعلان عنه خلال لقاء جمع رئيس شركة "دراغون أويل"، علي الجروان، ووزير البترول المصري، طارق الملا، مشيرا إلى أن الاكتشاف الجديد يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس خلال 20 عاماً.وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، بمشاركة ممثلي 1900 شركة ومنظمة، بالإضافة إلى 450 شركة عارضة.وتقام فعاليات "إيجبس 2022" في نسخته الخامسة خلال الفترة من 14 - 16 فبراير الحالي تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط ضمان إمدادات الطاقة".ويحظى "إيجبس 2022"، والذي يعد أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال إفريقيا والبحر المتوسط، بمشاركة دولية ومحلية واسعة، بحسب وزارة البترول المصرية.ووفق الوزارة، يشارك بالمؤتمر 11 وزيرا للبترول، و19 من رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية، و8 قيادات لمنظمات بترولية عالمية كبري في مقدمتها (أوبك)، و(أوابك) ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى غاز شرق المتوسط، والاتحاد من أجل المتوسط، ومنتجي البترول الأفارقة ومنتدى الطاقة العالمي، ومرصد الطاقة للمتوسط. وقال وزير البترول المصري طارق الملا، في كلمة إفتتاحية اليوم إن المؤتمر أصبح نافذة لصناعة البترول والغاز لمصر وشمال إفريقيا وشرق المتوسط، مؤكدا أنه نجح في أن يكون منصة فاعلة يلتقي فيه المسؤولون والوزراء والرؤساء التنفيذيون ورجال الأعمال بصناعة النفط والغاز.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/توسعة-جديدة-في-قناة-السويس-ورئيس-الهيئة-تكلفتها-كبيرة-للغاية-1058651692.html
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العالم العربي
وزارة البترول المصرية: شركة دراجون أويل الإماراتية تحقق أول كشف بترولي بخليج السويس
13:29 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 13:56 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الثلاثاء، أن شركة دراجون أويل الإماراتية حققت أول كشف بترولي بخليج السويس.
وقالت وزارة البترول المصرية في بيان إن "مخزون النفط المتوقع الأولي المقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل داخل منطقة شمال شرق رمضان مع وجود احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء في خطة التنمية".
وأوضح البيان أن الكشف البترولي تم الإعلان عنه خلال لقاء جمع رئيس شركة "دراغون أويل"، علي الجروان، ووزير البترول المصري، طارق الملا، مشيرا إلى أن الاكتشاف الجديد يعد أحد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس خلال 20 عاماً.
وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجبس 2022"، بمشاركة ممثلي 1900 شركة ومنظمة، بالإضافة إلى 450 شركة عارضة.
وتقام فعاليات "إيجبس 2022" في نسخته الخامسة خلال الفترة من 14 - 16 فبراير الحالي تحت شعار "شمال إفريقيا والبحر المتوسط ضمان إمدادات الطاقة".
ويحظى "إيجبس 2022"، والذي يعد أكبر وأهم تجمع دولي وإقليمي لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال إفريقيا والبحر المتوسط، بمشاركة دولية ومحلية واسعة، بحسب وزارة البترول المصرية.
ووفق الوزارة، يشارك بالمؤتمر 11 وزيرا للبترول، و19 من رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية، و8 قيادات لمنظمات بترولية عالمية كبري في مقدمتها (أوبك)، و(أوابك) ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى غاز شرق المتوسط، والاتحاد من أجل المتوسط، ومنتجي البترول الأفارقة ومنتدى الطاقة العالمي، ومرصد الطاقة للمتوسط. وقال وزير البترول المصري طارق الملا، في كلمة إفتتاحية اليوم إن المؤتمر أصبح نافذة لصناعة البترول والغاز لمصر وشمال إفريقيا وشرق المتوسط، مؤكدا أنه نجح في أن يكون منصة فاعلة يلتقي فيه المسؤولون والوزراء والرؤساء التنفيذيون ورجال الأعمال بصناعة النفط والغاز.