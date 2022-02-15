https://arabic.sputniknews.com/20220215/وزارة-الدفاع-الروسية-المناطق-العسكرية-الجنوبية-والغربية-تعيد-القوات-بعد-انتهاء-التدريبات---1058572396.html
وزارة الدفاع الروسية: المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تعيد القوات بعد انتهاء التدريبات...فيديو
وزارة الدفاع الروسية: المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تعيد القوات بعد انتهاء التدريبات...فيديو
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، إن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأتا بإعادة القوات إلى أماكن انتشارها بعد... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T08:25+0000
2022-02-15T08:25+0000
2022-02-15T09:12+0000
روسيا
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وقال الناطق: "قوات المنطقتين الجنوبية والغربية، وبعد أن أنهت مهامها، بدأت بالفعل في التحميل على العربات والقطارات وتبدأ اليوم في التحرك إلى الثكنات العسكرية، وبعض القوات ستعود بمفردها ضمن قوافل عسكرية".وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية تواصل مجموعة من التدريبات العملياتية واسعة النطاق، وتشارك فيها جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جوا.وقال: "تواصل القوات المسلحة الروسية مجموعة معقدة من الإجراءات واسعة النطاق للتدريب العملي للقوات والقوات. وتشارك فيها عملياً جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جواً".
https://arabic.sputniknews.com/20220214/لوكاشينكو-يكشف-أسباب-التدريبات-الروسية---البيلاروسية-بالقرب-من-الحدود-الأوكرانية-1058536071.html
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روسيا
وزارة الدفاع الروسية: المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تعيد القوات بعد انتهاء التدريبات...فيديو
08:25 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 09:12 GMT 15.02.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، إن المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية بدأتا بإعادة القوات إلى أماكن انتشارها بعد تدريبات "عزيمة الاتحاد 2022".
وقال الناطق: "قوات المنطقتين الجنوبية والغربية، وبعد أن أنهت مهامها، بدأت بالفعل في التحميل على العربات والقطارات وتبدأ اليوم في التحرك إلى الثكنات العسكرية، وبعض القوات ستعود بمفردها ضمن قوافل عسكرية".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية تواصل مجموعة من التدريبات العملياتية واسعة النطاق، وتشارك فيها جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جوا.
وتابع كوناشينكوف: "تمت دعوة الملحقين العسكريين للدفاع في سفارات الدول الأجنبية في بيلاروسيا وممثلي وسائل الإعلام للمشاركة في التدريبات كمراقبين".
وقال: "تواصل القوات المسلحة الروسية مجموعة معقدة من الإجراءات واسعة النطاق للتدريب العملي للقوات والقوات. وتشارك فيها عملياً جميع المناطق العسكرية والأساطيل والقوات المحمولة جواً".