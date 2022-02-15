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وزارة الدفاع: انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية وسط دمشق
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وزارة الدفاع: انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية وسط دمشق
وزارة الدفاع: انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية وسط دمشق
أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن "انفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك، وذلك حوالي الساعة 7:25 من صباح... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي

وزارة الدفاع: انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية وسط دمشق

07:45 GMT 15.02.2022
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أعلنت وزارة الدفاع السورية، عن "انفجار عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك، وذلك حوالي الساعة 7:25 من صباح اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين".
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