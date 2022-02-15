https://arabic.sputniknews.com/20220215/وزير-الخارجية-الأفغاني-محادثات-أوسلو-ساهمت-برفع-جزء-من-العقوبات-عن-البلاد-1058567782.html
وزير الخارجية الأفغاني: محادثات أوسلو ساهمت برفع جزء من العقوبات عن البلاد
وزير الخارجية الأفغاني: محادثات أوسلو ساهمت برفع جزء من العقوبات عن البلاد
أكد وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي، أن مفاوضات الوفد الأفغاني في أوسلو مع ممثلي عدد من الدول الغربية والولايات المتحدة، كانت... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T06:31+0000
2022-02-15T06:31+0000
2022-02-15T06:31+0000
العالم
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وفي تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، قال متقي: "في أوسلو، عقدنا اجتماعات مع ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج والولايات المتحدة، بالطبع كانت لديهم مخاوف ولدينا مطالب، لكن الاجتماعات كانت ناجحة".وأضاف متقي قائلا: "تم التوصل إلى تفاهم حول بعض القضايا ورفع جزئي للعقوبات المفروضة على أفغانستان".وفي وقت سابق، حذرت طالبان (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) من أنها ستعيد النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة إذا لم يتراجع الرئيس جو بايدن عن قراره "غير المبرر" بعدم إعادة سوى نصف أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة، والتي تبلغ سبعة مليارات دولار.وتدعو خطة بايدن إلى بقاء نصف الأموال في الولايات المتحدة لتغطية الدعاوى القضائية التي أقامها ضحايا الإرهاب الأمريكيون، ومن بينهم أقارب الذين لقوا حتفهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الخارجية الأفغاني: محادثات أوسلو ساهمت برفع جزء من العقوبات عن البلاد
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أكد وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي، أن مفاوضات الوفد الأفغاني في أوسلو مع ممثلي عدد من الدول الغربية والولايات المتحدة، كانت ناجحة.
وفي تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، قال متقي: "في أوسلو، عقدنا اجتماعات مع ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج والولايات المتحدة، بالطبع كانت لديهم مخاوف ولدينا مطالب، لكن الاجتماعات كانت ناجحة".
وأضاف متقي قائلا: "تم التوصل إلى تفاهم حول بعض القضايا ورفع جزئي للعقوبات المفروضة على أفغانستان".
وفي وقت سابق، حذرت طالبان
(منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب النشاط الإرهابي) من أنها ستعيد النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة إذا لم يتراجع الرئيس جو بايدن عن قراره "غير المبرر" بعدم إعادة سوى نصف أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة، والتي تبلغ سبعة مليارات دولار.
وتدعو خطة بايدن إلى بقاء نصف الأموال في الولايات المتحدة لتغطية الدعاوى القضائية التي أقامها ضحايا الإرهاب الأمريكيون، ومن بينهم أقارب الذين لقوا حتفهم في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.