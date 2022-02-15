https://arabic.sputniknews.com/20220215/وزير-الخارجية-الإسرائيلي--سيموت-عرب-ويهود-بسبب-سلوك-بن-غفير-1058570244.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: سيموت عرب ويهود بسبب سلوك بن غفير

وزير الخارجية الإسرائيلي: سيموت عرب ويهود بسبب سلوك بن غفير

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن تواجد عضو الكنيست المتشدد، إيتمار بن غفير، في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية ليس هدفه الدفاع عن اليهود، بل لإشعال... 15.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-15T07:53+0000

2022-02-15T07:53+0000

2022-02-15T07:53+0000

أحداث الشيخ جراح في القدس

آخر أخبار القدس الأن

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049404328_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_afe5599258a0942c939fe6884623d3c5.jpg

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لابيد لقناة "كان" الإسرائيلية الرسمية في ظل توتر الأوضاع في الشيخ جراح، بعد إقامة بن غفير مكتبا برلمانيا بالحي الذي تقطنه أغلبية فلسطينية.وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، قدم عضو الكنيست بن غفير من (الصهيونية الدينية ) شكوى إلى قسم التحقيقات مع الشرطة ضد ضباط الشرطة الذين قال إنهم اعتدوا عليه.وقال بن غفير: "تجاوزت الشرطة الخط الأحمر وهاجمتني جسديا. لا يوجد مكان في الشرطة لضباط الشرطة العنيفين وهذه جريمة يجب مقاضاتهم عليها".ومساء أمس الاثنين، أدلى بن غفير بتصريح من داخل مكتبه البرلماني بالشيخ جراح، قال فيه، إنه لن يترك الحي حتى تقوم الشرطة بحماية منزل أسرة يهودية تعرض للحرق من قبل مجهولين الجمعة الماضي، مضيفا "نحن أصحاب المكان هنا في القدس".وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في تصريحات قبيل مغاردته إلى البحرين أمس: "لسنا بحاجة إلى محرضين يأتون ويشعلون الشيخ جراح لأغراض سياسية"، في إشارة إلى بن غفير.ومنذ صباح الأحد، أقام بن غفير مكتبا برلمانيا في الحي الواقع بالقدس الشرقية، مدعوما بعشرات المستوطنين، بدعوى عجز الشرطة عن حماية السكان اليهود القلائل بالحي، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع سكان الحي الفلسطينيين.كما نشبت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين، اعتدت خلالها الأولى على سكان الحي واعتقلت حتى الآن نحو 20 منهم.وسبق أن أقدم بن غفير على مثل هذه الخطوة، قبل تسعة أشهر، وأدت إلى اندلاع أعمال عنف في القدس المحتلة، قبل أيام قليلة من اندلاع التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في مايو/أيار الماضي.وفي الشيخ جراح يسود التوتر بين السكان الفلسطينيين وقلة من اليهود الذين استقروا هناك. ولسنوات عديدة، كانت هناك معركة قانونية حول إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بدعوى أنها كانت مملوكة لليهود.وشهد العام الماضي عددا لا بأس به من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، وتم توثيق أكثر من مرة رجال ملثمين يرشقون سيارات عربية في المنطقة بالحجارة أو يخربون سيارات عربية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

https://arabic.sputniknews.com/20220214/وزير-إسرائيلي-عن-بن-غفير-لم-يحدث-من-قبل-أن-رفع-عضو-كنيست-يده-على-شرطي-1058525102.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أحداث الشيخ جراح في القدس, آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل