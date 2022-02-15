https://arabic.sputniknews.com/20220215/وزير-خارجية-إيران-لنظيرته-البريطانية-التوصل-لاتفاق-بمفاوضات-فيينا-يتطلب-نهجا-غربيا-واقعيا-1058649548.html
وزير خارجية إيران لنظيرته البريطانية: التوصل لاتفاق بمفاوضات فيينا يتطلب نهجا غربيا واقعيا
وزير خارجية إيران لنظيرته البريطانية: التوصل لاتفاق بمفاوضات فيينا يتطلب نهجا غربيا واقعيا
أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن التوصل لاتفاق خلال مفاوضات فيينا بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي، يتطلب ما وصفته، سلوك نهج واقعي من جانب الدول الغربية،... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T12:35+0000
2022-02-15T12:35+0000
2022-02-15T12:35+0000
إيران
أخبار إيران
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طهران- سبوتنيك. قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية، ليز تراس، نشر تفاصيله على (تويتر)،: " استعرضنا العلاقات الثنائية، واتفقنا على أهمية الحفاظ على العلاقات الجيدة"، مضيفاً بأن "صفقة جيدة في متناول اليد في فيينا إذا تبنت الأطراف الغربية نهجًا واقعيًا".وتناول الاتصال، أيضاً، "الحالة الإنسانية الأليمة في اليمن وأفريقيا"، كما تم التأكيد على أن البلدين يسيران "على المسار الصحيح لسداد ديون المملكة المتحدة لإيران"، وفق عبد اللهيان.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حالياً، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.واستؤنفت الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، منذ أيام.وبعد التشاور في العواصم مع حكوماتهم، سيواصل المشاركون المناقشات حول احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
وزير خارجية إيران لنظيرته البريطانية: التوصل لاتفاق بمفاوضات فيينا يتطلب نهجا غربيا واقعيا
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أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن التوصل لاتفاق خلال مفاوضات فيينا بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي، يتطلب ما وصفته، سلوك نهج واقعي من جانب الدول الغربية، الأطراف في الاتفاق.
طهران- سبوتنيك. قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية، ليز تراس، نشر تفاصيله على (تويتر)،: " استعرضنا العلاقات الثنائية، واتفقنا على أهمية الحفاظ على العلاقات الجيدة"، مضيفاً بأن "صفقة جيدة في متناول اليد في فيينا إذا تبنت الأطراف الغربية نهجًا واقعيًا".
وتناول الاتصال، أيضاً، "الحالة الإنسانية الأليمة في اليمن وأفريقيا"، كما تم التأكيد على أن البلدين يسيران "على المسار الصحيح لسداد ديون المملكة المتحدة لإيران"، وفق عبد اللهيان.
وتجرى في العاصمة النمساوية فيينا محادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل فردي عام 2018.
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حالياً، على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
واستؤنفت الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا، في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، منذ أيام.
وبعد التشاور في العواصم مع حكوماتهم، سيواصل المشاركون المناقشات حول احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف.