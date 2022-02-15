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وزير مصري: خسرنا مليوني فدان بسبب التعديات على الأراضي الزراعية
وزير مصري: خسرنا مليوني فدان بسبب التعديات على الأراضي الزراعية
قال وزير الموارد المائية والري، في مصر، محمد عبد العاطي إن بلاده خسرت نحو مليوني فدان من الأراضي الزراعية بسبب التعدي عليها، دون أن يحدد الفترة الزمنية التي... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T14:07+0000
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وحذر الوزير، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من خطورة التعديات على الأراضي الزراعية.موضحا بأن الدولة خسرت مليوني فدان بسبب التعديات على الأراضي الزراعية، مشددا على أن "هذا التعدي يتسبب في تلوث البيئة ولابد من تعويض ما ضاع من الأراضي لأن نصيب الفرص تراجع كثيرا"، بحسب موقع الوطن.وفي سياق آخر أكد الوزير أن "مصر تدعم التنمية في القارة الافريقية ولسنا ضد بناء السدود، بل شاركنا في بناء بعضها ببعض الدول الإفريقية".ولفت إلى أن التغيرات المناخية تسببت في جفاف كبير في بعض المناطق، وشدد على أن مصر "تستعد للأحداث المناخية المتطرفة سواء الجفاف الشديد أو الفيضانات الكبيرة".وأضاف: "نضع سيناريوهات للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر وهناك مشروعات أخرى لحماية الدلتا، وتخزين حصاد السيول للاستفادة بها".
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وزير مصري: خسرنا مليوني فدان بسبب التعديات على الأراضي الزراعية
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قال وزير الموارد المائية والري، في مصر، محمد عبد العاطي إن بلاده خسرت نحو مليوني فدان من الأراضي الزراعية بسبب التعدي عليها، دون أن يحدد الفترة الزمنية التي خسرت فيها البلاد هذه المساحة.
وحذر الوزير، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، من خطورة التعديات على الأراضي الزراعية.
موضحا بأن الدولة خسرت مليوني فدان بسبب التعديات على الأراضي الزراعية، مشددا على أن "هذا التعدي يتسبب في تلوث البيئة ولابد من تعويض ما ضاع من الأراضي لأن نصيب الفرص تراجع كثيرا"، بحسب موقع الوطن
.
وفي سياق آخر أكد الوزير أن "مصر تدعم التنمية في القارة الافريقية ولسنا ضد بناء السدود، بل شاركنا في بناء بعضها ببعض الدول الإفريقية".
وتابع "ما نطالب به هو أن يكون هناك اتفاق لملء وتشغيل سد النهضة" الإثيوبي.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية تسببت في جفاف كبير في بعض المناطق، وشدد على أن مصر "تستعد للأحداث المناخية المتطرفة سواء الجفاف الشديد أو الفيضانات الكبيرة".
وأضاف: "نضع سيناريوهات للتعامل مع مشكلة ارتفاع منسوب سطح البحر وهناك مشروعات أخرى لحماية الدلتا، وتخزين حصاد السيول للاستفادة بها".