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ولي عهد البحرين يستقبل بينيت على وقع النشيد الوطني الإسرائيلي... فيديو
ولي عهد البحرين يستقبل بينيت على وقع النشيد الوطني الإسرائيلي... فيديو
استقبل ولي العهد رئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في قصره بالعاصمة البحرينية المنامة. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T10:56+0000
2022-02-15T10:58+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وعند وصول بينيت، تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي "تكفا" (الأمل)، في القصر، وشوهد بينيت وهو يردد كلماته، وفق مقطع فيديو بثته القناة "12" الإسرائيلية.كما التقى بينيت في القصر عددا من الوزراء في الحكومة البحرينية، ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق برؤساء الجالية اليهودية، ويلقي كلمة أمام الطلاب البحرينيين.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال بينيت في تغريدة بحسابه على تويتر: "في لقاءاتي مع وزراء الخارجية والصناعة والنقل البحرينيين، شددت على أهمية صب محتوى حقيقي لاتفاقيات إبراهيم في التجارة والعلاقات الشخصية والفرص لأصحاب الأعمال الاقتصادية ورجال الأعمال اليهود والمسلمين وفي جميع الجوانب".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "سيجتمع بينيت وولي العهد أولا على انفراد، ثم سيبدأ اجتماع عمل بمشاركة مسؤولين من البلدين، وبعد ذلك سيكون هناك غداء. في وقت لاحق، سيلتقي بينيت أيضا بالملك حمد بن عيسى آل خليفة".ومساء أمس الاثنين، وصل بينيت إلى البحرين في أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البلد الخليجي.ووقع البلدان منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن اتفاق سلام برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
https://arabic.sputniknews.com/20220215/بينيت-في-أول-حوار-لصحيفة-خليجية-إيران-مصدر-التحديات-لإسرائيل-والبحرين-1058572047.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ولي عهد البحرين يستقبل بينيت على وقع النشيد الوطني الإسرائيلي... فيديو

10:56 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 10:58 GMT 15.02.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
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استقبل ولي العهد رئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في قصره بالعاصمة البحرينية المنامة.
وعند وصول بينيت، تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي "تكفا" (الأمل)، في القصر، وشوهد بينيت وهو يردد كلماته، وفق مقطع فيديو بثته القناة "12" الإسرائيلية.
كما التقى بينيت في القصر عددا من الوزراء في الحكومة البحرينية، ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق برؤساء الجالية اليهودية، ويلقي كلمة أمام الطلاب البحرينيين.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال بينيت في تغريدة بحسابه على تويتر: "في لقاءاتي مع وزراء الخارجية والصناعة والنقل البحرينيين، شددت على أهمية صب محتوى حقيقي لاتفاقيات إبراهيم في التجارة والعلاقات الشخصية والفرص لأصحاب الأعمال الاقتصادية ورجال الأعمال اليهود والمسلمين وفي جميع الجوانب".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "سيجتمع بينيت وولي العهد أولا على انفراد، ثم سيبدأ اجتماع عمل بمشاركة مسؤولين من البلدين، وبعد ذلك سيكون هناك غداء. في وقت لاحق، سيلتقي بينيت أيضا بالملك حمد بن عيسى آل خليفة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2022
بينيت في أول حوار لصحيفة خليجية: إيران مصدر التحديات لإسرائيل والبحرين
08:20 GMT
ومساء أمس الاثنين، وصل بينيت إلى البحرين في أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البلد الخليجي.
ووقع البلدان منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن اتفاق سلام برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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