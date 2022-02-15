ولي عهد البحرين يستقبل بينيت على وقع النشيد الوطني الإسرائيلي... فيديو
10:56 GMT 15.02.2022 (تم التحديث: 10:58 GMT 15.02.2022)
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
استقبل ولي العهد رئيس الوزراء البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في قصره بالعاصمة البحرينية المنامة.
وعند وصول بينيت، تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي "تكفا" (الأمل)، في القصر، وشوهد بينيت وهو يردد كلماته، وفق مقطع فيديو بثته القناة "12" الإسرائيلية.
"התקווה" בבחרין: ראש הממשלה בנט התקבל במשמר כבוד בארמונו של יורש העצר. צפוhttps://t.co/QiIj2S12DP pic.twitter.com/Li7WEYpIIa— החדשות - N12 (@N12News) February 15, 2022
كما التقى بينيت في القصر عددا من الوزراء في الحكومة البحرينية، ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق برؤساء الجالية اليهودية، ويلقي كلمة أمام الطلاب البحرينيين.
ראש הממשלה, נפתלי בנט, התקבל במשמר כבוד בארמונו של יורש העצר וראש ממשלת בחריין, סלמאן בן חאמד אל-ח'ליפה. 🇮🇱🇧🇭 pic.twitter.com/DvXqzVJYvQ— ראש ממשלת ישראל (@IsraeliPM_heb) February 15, 2022
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال بينيت في تغريدة بحسابه على تويتر: "في لقاءاتي مع وزراء الخارجية والصناعة والنقل البحرينيين، شددت على أهمية صب محتوى حقيقي لاتفاقيات إبراهيم في التجارة والعلاقات الشخصية والفرص لأصحاب الأعمال الاقتصادية ورجال الأعمال اليهود والمسلمين وفي جميع الجوانب".
בפגישתי עם שרי החוץ, התעשייה והתחבורה של בחריין, הדגשתי את החשיבות של יציקת תוכן אמיתי להסכמי אברהם בסחר, בקשרים בין-אישיים, בהזדמנויות עבור יזמים כלכליים ובעלי עסקים יהודים ומוסלמים, ובכל ההיבטים. pic.twitter.com/8PsG1tXD2p— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) February 15, 2022
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "سيجتمع بينيت وولي العهد أولا على انفراد، ثم سيبدأ اجتماع عمل بمشاركة مسؤولين من البلدين، وبعد ذلك سيكون هناك غداء. في وقت لاحق، سيلتقي بينيت أيضا بالملك حمد بن عيسى آل خليفة".
ومساء أمس الاثنين، وصل بينيت إلى البحرين في أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البلد الخليجي.
ووقع البلدان منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن اتفاق سلام برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.