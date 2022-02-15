https://arabic.sputniknews.com/20220215/-رئيس-شبه-جزيرة-القرم-الروسية-أؤيد-الاعتراف-بجمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-بشكل-فوري-1058647514.html
رئيس شبه جزيرة القرم الروسية: أؤيد الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بشكل فوري
رئيس شبه جزيرة القرم الروسية: أؤيد الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بشكل فوري
أعلن رئيس شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، اليوم الثلاثاء أنه يدعم الحاجة الملحة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك. 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T11:52+0000
2022-02-15T11:52+0000
2022-02-15T11:52+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات أكسيونوف خلال منشور كتبه على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" قال فيه: "أنا أؤيد مشروع قرار مجلس الدوما (البرلمان) بشأن الحاجة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".وأضاف أكسيونوف قائلا: "يعيش مواطنونا في منطقة دونباس، الذين يعتبرون أنفسهم مواطنون روس ويدافعون عن وطنهم عبر حمل السلاح، فلديهم الحق بأن يكونوا جزءًا من روسيا".وتابع أكسيونوف قائلا: "من الضروري حماية سكان جمهورية لوغانسك ودونيتسك من الإبادة الجماعية ومن عدوان النظام الأوكراني وإنني على ثقة من أن القرار المتخذ اليوم سيساعد على وقف إراقة الدماء".وصوت مجلس الدوما الروسي لصالح مشروع قرار يوجه فيما بعد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن قضية التوجه إلى الرئيس الروسي بمشروع للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك سيتم النظر فيها يوم 15 فبراير/ شباط على أساس التصويت التفضيلي، وسيتبنى مجلس الدوما القرار الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات.وكان نواب مجلس الدوما في 19 يناير/ كانون الثاني، قد طالبوا في مسودة، استئناف الرئيس الروسي النظر في الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك كدولتين مستقلتين، وكذلك إجراء مفاوضات مع قيادة الجمهوريتين في أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة.
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روسيا
رئيس شبه جزيرة القرم الروسية: أؤيد الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بشكل فوري
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أعلن رئيس شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، اليوم الثلاثاء أنه يدعم الحاجة الملحة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وجاءت تصريحات أكسيونوف خلال منشور كتبه على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" قال فيه: "أنا أؤيد مشروع قرار مجلس الدوما (البرلمان) بشأن الحاجة للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك".
وأضاف أكسيونوف قائلا: "يعيش مواطنونا في منطقة دونباس، الذين يعتبرون أنفسهم مواطنون روس ويدافعون عن وطنهم عبر حمل السلاح، فلديهم الحق بأن يكونوا جزءًا من روسيا".
وتابع أكسيونوف قائلا: "من الضروري حماية سكان جمهورية لوغانسك ودونيتسك من الإبادة الجماعية ومن عدوان النظام الأوكراني وإنني على ثقة من أن القرار المتخذ اليوم سيساعد على وقف إراقة الدماء".
وصوت مجلس الدوما الروسي
لصالح مشروع قرار يوجه فيما بعد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين إن قضية التوجه إلى الرئيس الروسي بمشروع للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك سيتم النظر فيها يوم 15 فبراير/ شباط على أساس التصويت التفضيلي، وسيتبنى مجلس الدوما القرار الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات.
وكان نواب مجلس الدوما في 19 يناير/ كانون الثاني، قد طالبوا في مسودة، استئناف الرئيس الروسي النظر في الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك كدولتين مستقلتين، وكذلك إجراء مفاوضات مع قيادة الجمهوريتين في أقرب وقت ممكن من أجل إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة.