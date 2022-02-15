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https://arabic.sputniknews.com/20220215/---الإمارات-وتركيا-توقعان-13-اتفاقية-تعاون-1058650947.html
الإمارات وتركيا توقعان 13 اتفاقية تعاون
الإمارات وتركيا توقعان 13 اتفاقية تعاون
وقعت تركيا والإمارات، 13 اتفاقية ثنائية، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة أبو ظبي التي... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика

الإمارات وتركيا توقعان 13 اتفاقية تعاون

12:55 GMT 15.02.2022
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وقعت تركيا والإمارات، 13 اتفاقية ثنائية، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة أبو ظبي التي تستغرق يومين، وبحضور ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
الإمارات وتركيا توقعان 13 اتفاقية تعاون - سبوتنيك عربي
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