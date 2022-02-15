https://arabic.sputniknews.com/20220215/---الإمارات-وتركيا-توقعان-13-اتفاقية-تعاون-1058650947.html
الإمارات وتركيا توقعان 13 اتفاقية تعاون
الإمارات وتركيا توقعان 13 اتفاقية تعاون
وقعت تركيا والإمارات، 13 اتفاقية ثنائية، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة أبو ظبي التي... 15.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-15T12:55+0000
2022-02-15T12:55+0000
2022-02-15T12:55+0000
انفوجرافيك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
الإمارات وتركيا توقعان 13 اتفاقية تعاون
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وقعت تركيا والإمارات، 13 اتفاقية ثنائية، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات، وذلك على هامش زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة أبو ظبي التي تستغرق يومين، وبحضور ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.