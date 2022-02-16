https://arabic.sputniknews.com/20220216/أردوغان-عن-تسمية-رئيس-وزراء-ليبي-جديد-المهم-هو-اختيار-الشعب-الليبي-1058688040.html
أردوغان عن تسمية رئيس وزراء جديد لليبيا: المهم هو اختيار الشعب الليبي
أردوغان عن تسمية رئيس وزراء جديد لليبيا: المهم هو اختيار الشعب الليبي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على سؤاله عن تسمية البرلمان الليبي رئيس وزراء جديدا: "المهم هو اختيار الشعب الليبي" 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T11:09+0000
2022-02-16T11:09+0000
2022-02-16T11:09+0000
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رجب طيب أردوغان
أردوغان عن تسمية رئيس وزراء جديد لليبيا: المهم هو اختيار الشعب الليبي
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يتبع
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على سؤاله عن تسمية البرلمان الليبي رئيس وزراء جديدا: "المهم هو اختيار الشعب الليبي"