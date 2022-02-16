https://arabic.sputniknews.com/20220216/أردوغان-يؤكد-مواصلة-الحوار-الإيجابي-مع-السعودية-ويكشف-عن-رغبته-بإحراز-تقدم-1058689732.html
أردوغان يؤكد مواصلة "الحوار الإيجابي" مع السعودية ويكشف عن رغبته بإحراز تقدم
أردوغان يؤكد مواصلة "الحوار الإيجابي" مع السعودية ويكشف عن رغبته بإحراز تقدم
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مواصلة الحوار الإيجابي مع السعودية، معربا عن رغبته في إحراز تقدم في المرحلة المقبلة حول الأمر. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T11:46+0000
2022-02-16T11:46+0000
2022-02-16T11:47+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال أردوغان، خلال رحلة العودة من الإمارات: "حوارنا الإيجابي متواصل مع السعودية، ونرغب في إحراز تقدم في المرحلة المقبلة عبر اتخاذ خطوات ملموسة"، وذلك في أعقاب توتر العلاقات على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب وكالة الأناضول التركية.وكان أردوغان، كشف مؤخرا، طبيعة العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية، ملمحا إلى إمكانية حدوث تطور في العلاقة التركية مع مصر.وقال أردوغان، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي آر تي" التركية، إن تركيا "ستعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل"، مؤكدا أن هذه العلاقة متواصلة مع مصر على مستوى الوزراء، ويمكن أن تحدث تطورات مختلفة للغاية بهذا الخصوص".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم
أردوغان يؤكد مواصلة "الحوار الإيجابي" مع السعودية ويكشف عن رغبته بإحراز تقدم
11:46 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 11:47 GMT 16.02.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، مواصلة الحوار الإيجابي مع السعودية، معربا عن رغبته في إحراز تقدم في المرحلة المقبلة حول الأمر.
وقال أردوغان، خلال رحلة العودة من الإمارات: "حوارنا الإيجابي متواصل مع السعودية، ونرغب في إحراز تقدم في المرحلة المقبلة عبر اتخاذ خطوات ملموسة"، وذلك في أعقاب توتر العلاقات على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب وكالة الأناضول التركية.
وكان أردوغان، كشف مؤخرا، طبيعة العلاقات بين بلاده والمملكة العربية السعودية
، ملمحا إلى إمكانية حدوث تطور في العلاقة التركية مع مصر.
وقال أردوغان، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "تي آر تي" التركية، إن تركيا "ستعمل على الارتقاء بالعلاقات مع السعودية
إلى مكانة أفضل"، مؤكدا أن هذه العلاقة متواصلة مع مصر على مستوى الوزراء، ويمكن أن تحدث تطورات مختلفة للغاية بهذا الخصوص".