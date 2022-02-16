https://arabic.sputniknews.com/20220216/أفريقيا-الوسطى-بصدد-إطلاق-حزمة-مشاريع-بقيمة-290-مليون-دولارا-1058675504.html
أفريقيا الوسطى بصدد إطلاق حزمة مشاريع بقيمة 290 مليون دولارا
أفريقيا الوسطى بصدد إطلاق حزمة مشاريع بقيمة 290 مليون دولارا
أعلن رئيس وزراء افريقيا الوسطى، فيليكس مولوا، أن حكومته ستطلق في المستقبل القريب مشروعات بقيمة 290 مليون دولار بهدف تمكين بلاده للانفتاح على العالم . 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T01:21+0000
2022-02-16T01:21+0000
2022-02-16T01:21+0000
جمهورية جنوب أفريقيا
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بانغي- سبوتنيك. وقال مولوا في مقابلة مع "سبوتنيك": "سنطلق قريبا مشروعات بقيمة 168 مليار فرنك أفريقي (290 مليون دولار) لتمكين الانفتاح في أفريقيا الوسطى".وتابع "لدينا مشروع كبير لرأس المال البشري بقيمة 100 مليون دولار أو 50 مليار فرنك أفريقي، ولدينا مشروع مواصلات لفتح الطرق (التجارية) نحو السودان. فالمشكلة التي نواجهها هي تعبئة مواردنا المحلية وسنبدأ بالعمل على ذلك".وأشار مولوا أن دعم القطاع الخاص في أفريقيا الوسطى هو الطريق لخلق الثروة مؤكدا أنه سيعمل على تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وعلى جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.وحول الأزمة المالية التي تمر بها البلاد قال رئيس الوزراء: "لقد قام وزير المالية مؤخرا بإجراء إصلاحات، علينا التحلي بالصبر لنرى نتائج هذه الإصلاحات".وفي 7 شباط/فبراير، أصدر رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فاوستين أرشانج تواديرا، قرار بتعيين وزير الاقتصاد، فيليكس مولوا رئيسا للحكومة.وجاء قرار تعيين فيليكس مولوا على رأس الحكومة، بعد أيام من انتشار تقارير بشأن تقديم رئيس الوزراء السابق، هنري- ماري دوندرا استقالته لدى رئيس الجمهورية، وأن هذا الأخير لم يعط رده على الاستقالة.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/رئيس-برلمان-أفريقيا-الوسطى-لـسبوتنيك-مينوسكا-تفقد-ثقة-الشعب-بها-1053876665.html
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جمهورية جنوب أفريقيا
أفريقيا الوسطى بصدد إطلاق حزمة مشاريع بقيمة 290 مليون دولارا
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أعلن رئيس وزراء افريقيا الوسطى، فيليكس مولوا، أن حكومته ستطلق في المستقبل القريب مشروعات بقيمة 290 مليون دولار بهدف تمكين بلاده للانفتاح على العالم .
بانغي- سبوتنيك
. وقال مولوا في مقابلة مع "سبوتنيك": "سنطلق قريبا مشروعات بقيمة 168 مليار فرنك أفريقي (290 مليون دولار) لتمكين الانفتاح في أفريقيا الوسطى".
وتابع "لدينا مشروع كبير لرأس المال البشري بقيمة 100 مليون دولار أو 50 مليار فرنك أفريقي، ولدينا مشروع مواصلات لفتح الطرق (التجارية) نحو السودان. فالمشكلة التي نواجهها هي تعبئة مواردنا المحلية وسنبدأ بالعمل على ذلك".
وأشار مولوا أن دعم القطاع الخاص في أفريقيا الوسطى
هو الطريق لخلق الثروة مؤكدا أنه سيعمل على تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وعلى جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد.
13 ديسمبر 2021, 09:23 GMT
وحول الأزمة المالية التي تمر بها البلاد قال رئيس الوزراء: "لقد قام وزير المالية مؤخرا بإجراء إصلاحات، علينا التحلي بالصبر لنرى نتائج هذه الإصلاحات".
وفي 7 شباط/فبراير، أصدر رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فاوستين أرشانج تواديرا، قرار بتعيين وزير الاقتصاد، فيليكس مولوا رئيسا للحكومة.
وجاء قرار تعيين فيليكس مولوا على رأس الحكومة، بعد أيام من انتشار تقارير بشأن تقديم رئيس الوزراء السابق، هنري- ماري دوندرا استقالته لدى رئيس الجمهورية، وأن هذا الأخير لم يعط رده على الاستقالة.