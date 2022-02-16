https://arabic.sputniknews.com/20220216/أفريقيا-الوسطى-عدد-المدربين-الروس-كاف-نتيجة-للاستقرار-الأمني-في-البلاد-1058676593.html
أفريقيا الوسطى: عدد المدربين الروس كاف نتيجة للاستقرار الأمني في البلاد
أفريقيا الوسطى: عدد المدربين الروس كاف نتيجة للاستقرار الأمني في البلاد
أكد رئيس وزراء أفريقيا الوسطى، فيليكس مولوا، أن الوضع الأمني في بلاده مستقر ولا حاجة لرفع أعداد المدربين الروس. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T05:54+0000
2022-02-16T05:54+0000
2022-02-16T05:54+0000
العالم
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وردا على سؤال حول ما إن كانت بلاده تحتاج إلى رفع أعداد المدربين الروس، قال مولوا لـ"سبوتنيك": "في الوقت الحالي لا. لقد حصلت للتو على الإحصائيات التي تفيد بأن الوضع الأمني مستقر. لا يوجد سوى قطاع طرق". وأضاف مولوا: "قبل ثلاث سنوات كانت 80 في المئة من الأراضي تحت سيطرة الجماعات المسلحة. لكن اليوم عاد الأمان إلى وطننا وحان الوقت أن يستفيد منه الشعب".وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفضل في هذا الأمن يعود للمساعدة العسكرية من رواندا وروسيا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أفريقيا الوسطى: عدد المدربين الروس كاف نتيجة للاستقرار الأمني في البلاد
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أكد رئيس وزراء أفريقيا الوسطى، فيليكس مولوا، أن الوضع الأمني في بلاده مستقر ولا حاجة لرفع أعداد المدربين الروس.
وردا على سؤال حول ما إن كانت بلاده تحتاج إلى رفع أعداد المدربين الروس، قال مولوا لـ"سبوتنيك": "في الوقت الحالي لا. لقد حصلت للتو على الإحصائيات التي تفيد بأن الوضع الأمني مستقر. لا يوجد سوى قطاع طرق".
وأضاف مولوا: "قبل ثلاث سنوات كانت 80 في المئة من الأراضي تحت سيطرة الجماعات المسلحة. لكن اليوم عاد الأمان إلى وطننا وحان الوقت أن يستفيد منه الشعب".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفضل في هذا الأمن يعود للمساعدة العسكرية من رواندا وروسيا.