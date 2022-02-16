https://arabic.sputniknews.com/20220216/أمير-قطر-ورئيس-وزراء-العراق-يؤكدان-على-تعزيز-التعاون-بين-البلدين-1058678183.html

أمير قطر ورئيس وزراء العراق يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين

أمير قطر ورئيس وزراء العراق يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، على تعزيز التعاون بين بلديهما على مختلف الأصعدة. 16.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-16T07:27+0000

2022-02-16T07:27+0000

2022-02-16T07:27+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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أخبار قطر اليوم

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وقالت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان لها، إن الكاظمي وآل ثاني، بحثا خلال اتصال هاتفي، "العلاقات الثنائية بين البلدين، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مشيرة إلى أنه "تم خلال الاتصال التأكيد على تعزيز التعاون المشترك بين العراق وقطر على مختلف الصعد والمستويات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين، ويلبي تطلعاتهم في الازدهار والتنمية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".ويأتي الاتصال في وقت يسعى فيه العراق لاستيراد الغاز من قطر للحد من نقص الوقود المغذي لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية.وبحث وزير الكهرباء العراقي المكلف عادل كريم مع وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي إمكانية توريد الغاز إلى العراق لسد النقص في الكهرباء لديه. جاء ذلك خلال زيارة سريعة قام بها وزير الكهرباء العراقي لقطر.وقالت وزارة الكهرباء في بيان، إن لقاء الوزيرين تناول جميع القضايا اللوجيستية اللازمة لتوريد الغاز من خلال الموانئ القطرية إلى موانئ العراق. وأوضح البيان أن قطر أبدت استعدادها لتوريد الغاز بعد شرح مفصل من وزير الكهرباء عن واقع منظومة الكهرباء في البلاد.يذكر أن العراق وهو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد المملكة العربية السعودية، يعتمد على عوائد النفط في أكثر من 90 في المئة من موازنته العامة. ويواجه العراق ضغوطا من الولايات المتحدة لتقليص اعتماده على واردات الغاز من إيران.

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العراق, أخبار العراق اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم