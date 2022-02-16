https://arabic.sputniknews.com/20220216/أهداف-مانشستر-سيتي-وسبورتنغ-لشبونة-5-0-فيديو-1058684796.html
أهداف مانشستر سيتي وسبورتنغ لشبونة (5-0)... فيديو
أهداف مانشستر سيتي وسبورتنغ لشبونة (5-0)... فيديو
تمكن فريق مانشستر سيتي من سحق مضيفه سبورتنغ لشبونة، بنتيجة (5-0)، ضمن مواجهات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T09:49+0000
2022-02-16T09:49+0000
2022-02-16T09:49+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
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ونجح مانشستر سيتي في التألق والفوز، بفضل ثنائية برناردو سيلفا، وبذلك ضمن بيب غوارديولا، مدرب الفريق، التأهل إلى دور الثمانية.سجل الهدف الأول رياض محرز، بعد سبع دقائق، بهدف تم إلغائه في البداية، ثم احتسابه بعد تدخل حكم الفيديو، وبعدها سجل سيلفا الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 17.ونجح فيل فودن في تسجيل الهدف الثالث، ثم سجل سيلفا الهدف الرابع قبل الاستراحة مباشرة، بعد تمريرة من رحيم سترلينغ.وفي الشوط الثاني، تم إلغاء هدف ثالث لسيلفا لاعب بنفيكا السابق ورابع لليستي، بسبب التسلل، وفي الدقيقة 59، سجل سترلينغ الهدف الخامس.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار دوري أبطال أوروبا
أهداف مانشستر سيتي وسبورتنغ لشبونة (5-0)... فيديو
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تمكن فريق مانشستر سيتي من سحق مضيفه سبورتنغ لشبونة، بنتيجة (5-0)، ضمن مواجهات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
ونجح مانشستر سيتي
في التألق والفوز، بفضل ثنائية برناردو سيلفا، وبذلك ضمن بيب غوارديولا، مدرب الفريق، التأهل إلى دور الثمانية.
سجل الهدف الأول رياض محرز، بعد سبع دقائق، بهدف تم إلغائه في البداية، ثم احتسابه بعد تدخل حكم الفيديو، وبعدها سجل سيلفا الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 17.
ونجح فيل فودن في تسجيل الهدف الثالث، ثم سجل سيلفا الهدف الرابع قبل الاستراحة مباشرة، بعد تمريرة من رحيم سترلينغ.
وفي الشوط الثاني، تم إلغاء هدف ثالث لسيلفا لاعب بنفيكا السابق ورابع لليستي، بسبب التسلل، وفي الدقيقة 59، سجل سترلينغ الهدف الخامس.