https://arabic.sputniknews.com/20220216/أول-تعليق-من-أحمد-مرتضى-منصور-على-المكالمة-المسربة-فيديو-1058687076.html
أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على "المكالمة المسربة"... فيديو
أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على "المكالمة المسربة"... فيديو
علق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، أحمد مرتضى منصور، على المكالمة الهاتفية المسربة، المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قال مستخدمون إنها "تمت... 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T10:50+0000
2022-02-16T10:50+0000
2022-02-16T10:50+0000
أخبار الزمالك اليوم
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وقال أحمد مرتضى، في تصريحات لقناة الحدث اليوم، إنه وأمير مرتضى يمثلا جيلا صاعدا في الزمالك، مؤكدا أن "من يقف خلف هذه التسريبات يضرب هذا الجيل".وأضاف: "أن الكابتن أيمن يونس، هو رمز من رموز النادي وكان زميلا سابقا له في مجلس الإدارة"، متابعا: "المستشار أحمد جلال إبراهيم زميلي وأخي وكان يساندني بقوة في الانتخابات، ووالده كان رمزا من رموز الزمالك".وأكمل: "بدلا من إهدار الوقت في فبركة مكالمات هاتفية ومحاولات التلصص يمكننا استغلال الوقت في القيام بأشياء مفيدة للنادي"، داعيا إلى مبادرة لإنهاء الخلافات ولم شمل رموز الزمالك.وفي التسجيل المسرب، الذي لم يتسنَّ لنا التأكد من صحته، نصح أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، في مكالمة هاتفية مع شقيقه أحمد، بعدم خوض الانتخابات على منصب نائب رئيس النادي.وفي المكالمة، يشير أمير إلى عدم صلاحية لاعب الزمالك والمنتخب المصري السابق، أيمن يونس، للمنصب، موجها لفظا خادشا له، وشتائم لشخصيات أخرى مثل أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي السابق.
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أخبار الزمالك اليوم
أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على "المكالمة المسربة"... فيديو
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علق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، أحمد مرتضى منصور، على المكالمة الهاتفية المسربة، المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قال مستخدمون إنها "تمت بينه وبين شقيقه أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة بالنادي".
وقال أحمد مرتضى، في تصريحات لقناة الحدث اليوم، إنه وأمير مرتضى يمثلا جيلا صاعدا في الزمالك، مؤكدا أن "من يقف خلف هذه التسريبات يضرب هذا الجيل".
وأضاف: "أن الكابتن أيمن يونس، هو رمز من رموز النادي وكان زميلا سابقا له في مجلس الإدارة"، متابعا: "المستشار أحمد جلال إبراهيم زميلي وأخي وكان يساندني بقوة في الانتخابات، ووالده كان رمزا من رموز الزمالك".
واستمر: "خالد لطيف من عائلة زملكاوية أصيلة أبا عن جد"، مردفا: أن "العملية الانتخابية انتهت، ونادي الزمالك يحتاج كل أبنائه سواء من نجحوا في الانتخابات أو من لم ينجحوا".
وأكمل: "بدلا من إهدار الوقت في فبركة مكالمات هاتفية ومحاولات التلصص يمكننا استغلال الوقت في القيام بأشياء مفيدة للنادي"، داعيا إلى مبادرة لإنهاء الخلافات ولم شمل رموز الزمالك.
وفي التسجيل المسرب، الذي لم يتسنَّ لنا التأكد من صحته، نصح أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، في مكالمة هاتفية مع شقيقه أحمد، بعدم خوض الانتخابات على منصب نائب رئيس النادي.
وفي المكالمة، يشير أمير إلى عدم صلاحية لاعب الزمالك والمنتخب المصري السابق، أيمن يونس، للمنصب، موجها لفظا خادشا له، وشتائم لشخصيات أخرى مثل أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي السابق.