https://arabic.sputniknews.com/20220216/إحباط-محاولتي-تهريب-12-مليون-قرص-إمفيتامين-في-السعودية-1058709204.html
إحباط محاولتي تهريب 1.2 مليون قرص إمفيتامين في السعودية
إحباط محاولتي تهريب 1.2 مليون قرص إمفيتامين في السعودية
أحبطت السلطات السعودية، محاولتي تهريب وترويج 1.2 مليون قرص إمفيتامين المخدر. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T14:30+0000
2022-02-16T14:30+0000
2022-02-16T14:31+0000
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك في بيان، نشرته المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".وأفاد الرائد محمد النجيدي، المتحدث باسم المديرية، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (790,321) قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه بمنطقة الرياض.وأشار إلى أنه في عملية أخرى وبالتنسيق مع حرس الحدود، أحبطت محاولة تهريب (455,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة، والقبض على متلقيها وناقلها بمنطقة تبوك، وهو مواطن.وأضاف المتحدث باسم مكافحة المخدرات، أنه تم إيقاف المتهمين، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
إحباط محاولتي تهريب 1.2 مليون قرص إمفيتامين في السعودية
14:30 GMT 16.02.2022 (تم التحديث: 14:31 GMT 16.02.2022) تابعنا عبر
أحبطت السلطات السعودية، محاولتي تهريب وترويج 1.2 مليون قرص إمفيتامين المخدر.
جاء ذلك في بيان، نشرته المديرية العامة لمكافحة المخدرات، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".
وأفاد الرائد محمد النجيدي، المتحدث باسم المديرية، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة ترويج (790,321) قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه بمنطقة الرياض
.
وأشار إلى أنه في عملية أخرى وبالتنسيق مع حرس الحدود، أحبطت محاولة تهريب (455,000) قرص إمفيتامين مخدر قادمة من خارج المملكة، والقبض على متلقيها وناقلها بمنطقة تبوك، وهو مواطن.
وأضاف المتحدث باسم مكافحة المخدرات
، أنه تم إيقاف المتهمين، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.