https://arabic.sputniknews.com/20220216/إسرائيل-توافق-على-ضخ-الغاز-إلى-مصر-عبر-الأردن-1058696799.html
إسرائيل توافق على ضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن
إسرائيل توافق على ضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن
أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ضخ المزيد من إمدادات الغاز إلى مصر عن طريق الأردن. 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T13:38+0000
2022-02-16T13:38+0000
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وقالت الوزارة إن "المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي ستضخ إلى مصر عبر مسار جديد يمر عن طريق الأردن بنهاية فبراير/ شباط".وأضافت أنه "تمت الموافقة على المسار الجديد بسبب زيادة الطلب في مصر التي تنتج الغاز بنفسها لكنها لا تزال بحاجة لواردات من حقل غاز ليفياثان البحري الإسرائيلي. ويمد الحقل نفسه الأردن بالغاز"، بحسب رويترز.وأشارت الوزارة إلى أنه "ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز ستضخ إلى مصر عبر المسار الجديد في 2022"، مشددة على أنه من المحتمل أن تزيد الكمية إلى أربعة مليارات متر مكعب في الأعوام المقبلة.
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إسرائيل توافق على ضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن
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أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ضخ المزيد من إمدادات الغاز إلى مصر عن طريق الأردن.
وقالت الوزارة إن "المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي ستضخ إلى مصر عبر مسار جديد يمر عن طريق الأردن بنهاية فبراير/ شباط".
وأضافت أنه "تمت الموافقة على المسار الجديد بسبب زيادة الطلب في مصر التي تنتج الغاز بنفسها لكنها لا تزال بحاجة لواردات من حقل غاز ليفياثان البحري الإسرائيلي. ويمد الحقل نفسه الأردن بالغاز"، بحسب رويترز.
وأشارت الوزارة إلى أنه "ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز ستضخ إلى مصر عبر المسار الجديد في 2022"، مشددة على أنه من المحتمل أن تزيد الكمية إلى أربعة مليارات متر مكعب في الأعوام المقبلة.