عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220216/إصابة-وزير-الخارجية-التركي-بفيروس-كورونا-1058694034.html
إصابة وزير الخارجية التركي بفيروس كورونا
إصابة وزير الخارجية التركي بفيروس كورونا
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 16.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-16T13:03+0000
2022-02-16T13:03+0000
أخبار تركيا اليوم
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049120624_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_059c18e838852929527091b6f822d2dc.jpg
وقال تشاووش أوغلو، عبر تويتر: "اختبار كوفيد-19 الذي أجريته اليوم جاء إيجابيًا"، مضيفاً: "لحسن الحظ، أعاني من أعراض خفيفة وسأستمر بالعمل من المنزل لبعض الوقت".يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن مطلع الشهر الجاري إصابته وزوجته بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج اختبار طبي أجرياه، مشيرًا إلى أن أعراض مرضهما كانت خفيفة.وسجلت تركيا، يوم أمس الثلاثاء، أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 و309 حالات وفاة جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 13 مليوناً و 79 ألفاً، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 91 ألفاً.وألغت تركيا في 21 حزيران/ يونيو 2021 كافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار وباء كورونا بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.ويؤكد الرئيس التركي أن بلاده لا تنوي فرض إجراءات احترازية للحد من وباء كورونا لكي لا تتعطل عملية الإنتاج في البلاد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049120624_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e042e42b912ead895db4e49944f17fb9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, فيروس كورونا

إصابة وزير الخارجية التركي بفيروس كورونا

13:03 GMT 16.02.2022
© AP Photo / Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
تابعنا عبرGoogle news
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال تشاووش أوغلو، عبر تويتر: "اختبار كوفيد-19 الذي أجريته اليوم جاء إيجابيًا"، مضيفاً: "لحسن الحظ، أعاني من أعراض خفيفة وسأستمر بالعمل من المنزل لبعض الوقت".
يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن مطلع الشهر الجاري إصابته وزوجته بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج اختبار طبي أجرياه، مشيرًا إلى أن أعراض مرضهما كانت خفيفة.

وسجلت تركيا، يوم أمس الثلاثاء، أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 و309 حالات وفاة جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 13 مليوناً و 79 ألفاً، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 91 ألفاً.

وألغت تركيا في 21 حزيران/ يونيو 2021 كافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار وباء كورونا بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ويؤكد الرئيس التركي أن بلاده لا تنوي فرض إجراءات احترازية للحد من وباء كورونا لكي لا تتعطل عملية الإنتاج في البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала