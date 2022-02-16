إصابة وزير الخارجية التركي بفيروس كورونا
© AP Photo / Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
© AP Photo / Petros Giannakouris
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال تشاووش أوغلو، عبر تويتر: "اختبار كوفيد-19 الذي أجريته اليوم جاء إيجابيًا"، مضيفاً: "لحسن الحظ، أعاني من أعراض خفيفة وسأستمر بالعمل من المنزل لبعض الوقت".
Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 16, 2022
Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim.
Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin.
يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن مطلع الشهر الجاري إصابته وزوجته بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور نتائج اختبار طبي أجرياه، مشيرًا إلى أن أعراض مرضهما كانت خفيفة.
وسجلت تركيا، يوم أمس الثلاثاء، أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 و309 حالات وفاة جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 13 مليوناً و 79 ألفاً، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 91 ألفاً.
وألغت تركيا في 21 حزيران/ يونيو 2021 كافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار وباء كورونا بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويؤكد الرئيس التركي أن بلاده لا تنوي فرض إجراءات احترازية للحد من وباء كورونا لكي لا تتعطل عملية الإنتاج في البلاد.
وسجلت تركيا، يوم أمس الثلاثاء، أكثر من 94 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 و309 حالات وفاة جديدة، ليتجاوز إجمالي الإصابات 13 مليوناً و 79 ألفاً، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 91 ألفاً.
وألغت تركيا في 21 حزيران/ يونيو 2021 كافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار وباء كورونا بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويؤكد الرئيس التركي أن بلاده لا تنوي فرض إجراءات احترازية للحد من وباء كورونا لكي لا تتعطل عملية الإنتاج في البلاد.